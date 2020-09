Cernusco, il sindaco: “Casi Covid in ripresa, serve prudenza con l’inizio delle scuole”

Sei persone in sorveglianza, di cui tre positivi al Coronavirus a Cernusco Lombardone

Il sindaco: “Con la riapertura delle scuole serve un maggior senso di responsabilità”

CERNUSCO – “Cari cittadini, le recenti comunicazioni ricevute dalla Prefettura in merito all’andamento sul territorio, evidenziano una ripresa del contagio da COVID-19 a Cernusco Lombardone”. Lo fa sapere il sindaco Giovanna De Capitani in una comunicazione alla cittadinanza.

Attualmente a Cernusco sono accertate 3 persone contagiate e altre 3 in regime di sorveglianza al domicilio essendo venute a contatto con contagi. “Si tratta prevalentemente di cittadini rientrati dall’estero ma questi dati non sono certo di conforto paragonabili anche all’incremento nazionale” aggiunge il sindaco.

“L’imminente ripresa delle attività scolastiche e la maggiore socializzazione dei ragazzi, devono imporre alla cittadinanza un maggiore senso di responsabilità e obbligare al rispetto delle normative tuttora vigenti al fine di non peggiorare la situazione, già precaria, di diffusione del virus – prosegue De Capitani – Anche l’organizzazione delle votazioni, che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo, verrà affrontata con attenzione e in sicurezza per scrutatori e cittadini nell’espletamento del voto presso la scuola primaria”.