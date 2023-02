Chiusura Asilo di Varenna, presto un confronto con i cittadini

Non c’è ancora una data, ma l’incontro aperto al pubblico si farà

Bassa natalità e problemi finanziari rimangono le motivazioni principali per cui il servizio volgerà al termine

VARENNA – Sarà un incontro funzionale a rendere ancora più chiare le ragioni per cui a luglio l’Asilo Pirelli di Varenna chiuderà i battenti, quello previsto nelle prossime settimane e aperto ai cittadini. Un’occasione in cui ci sarà la possibilità di entrare a fondo nella vicenda che sta tenendo banco in questi giorni, e che ha visto mobilitarsi una parte della comunità varennese in una petizione, ‘Salviamo l’Asilo di Varenna’, la quale ha già raccolto oltre 200 firme e mira proprio a salvare un servizio considerato ‘un’eccellenza’ sul territorio. A renderlo tale senza dubbio la sua offerta, che prevede lo sviluppo nei bambini frequentanti di competenze bilingue, in inglese e italiano.

A sancire lo stop della struttura, che salvo imprevisti si prospetta definitivo, dati oggettivi quali bassa natalità e bilancio in rosso, numeri che hanno spinto il consiglio d’amministrazione dell’asilo a fare precise scelte e valutazioni, già comunicate ai genitori nel corso degli incontri avvenuti alla fine dello scorso anno. Varenna, come molti paesi del circondario e non solo, sta affrontando un calo vertiginoso delle nascite, tanto che risultano esserci appena 3 nati in paese. Un dato non sufficiente a garantire la continuità dell’asilo nel tempo, nonostante accolga bambini provenienti anche da Comuni limitrofi, specialmente tenendo presente che metà degli iscritti risulta residente a Varenna. Attualmente sono all’incirca 24-25 bambini a frequentare l’asilo nell’anno scolastico in corso, ma viste le recenti tendenze si tratta di un numero destinato a scendere.

Tutte ragioni che saranno approfondite con maggior accuratezza durante l’incontro aperto alla cittadinanza, la cui data non è ancora stata fissata, ma sarà presto comunicata alla popolazione.