Ciclabile tra Lecco e Abbadia, a metà dicembre si posa la prima pietra

Ultimi passaggi fondamentali prima dell’avvio dell’atteso cantiere

Alla posa della prima pietra è atteso anche il Ministro Salvini

ABBADIA – La pista ciclabile tra Lecco e Abbadia inizia a prendere forma. Sabato 29 novembre il Consiglio comunale di Abbadia Lariana ha approvato il progetto definitivo del raccordo tra la futura ciclabile e la viabilità comunale, mentre la Quadrio Gaetano Costruzioni Spa, società appaltatrice della maxi opera a sbalzo sul lago, ha annunciato l’inizio delle operazioni di cantierizzazione lunedì 1° dicembre, in conformità con il cronoprogramma delle attività previste.

Il 28 novembre scorso il personale della Quadrio ha apposto la segnaletica temporanea di divieto di sosta nelle aree interessate dagli interventi lungo la SS36 in località Pradello. La posa della prima pietra del cantiere è prevista per metà dicembre, con una cerimonia alla quale è atteso il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

In una fase iniziale le operazioni consisteranno nell’approntamento del cantiere in direzione Nord, in preparazione del primo tratto di ciclabile che verrà costruito sulla terraferma.

Di pari passo con l’avvio dei lavori della ciclabile Pradello-Abbadia, in aula è giunta l’approvazione del progetto definitivo per il raccordo che dalla SS36 immetterà biciclette e pedoni lungo la viabilità comunale.

Si tratta di un passaggio fondamentale, cui farà seguito l’approvazione del progetto esecutivo. Con la delibera del Consiglio del 29 novembre è stato apposto inoltre il vincolo di esproprio sulle aree necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura (in zona condomini Bolis) e approvata la convenzione con la Provincia di Lecco, che finanzia il progetto con ulteriori 46.500 euro. In totale l’opera ammonta a 2 milioni e 600mila euro, di cui 1 milione e 786.500 euro dalla Provincia via fondi regionali; il resto verrà finanziato con avanzo di Amministrazione e la futura accensione di un mutuo.

“La delibera del 29 novembre segna un passaggio cruciale – spiega il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni – Opere importanti a livello economico come questa necessitano di un iter burocratico lungo. Vi sono altri passi da compiere, ma la strada è quella giusta. Alla luce dello storico via al cantiere della pista ciclabile, diventa ancora più urgente proseguire in questo lavoro che fungerà da collegamento”.

“Vorrei sottolineare – chiosa il sindaco – il grande lavoro di squadra svolto con la Provincia di Lecco per il raggiungimento di questo importantissimo risultato. Ringrazio i tecnici dell’ente provinciale e il vicepresidente con delega alla Viabilità Mattia Micheli”.