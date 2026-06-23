Ciclopedonale Brezza: avanti il progetto da 14,6 milioni tra Colico e Abbadia

Provincia di Lecco e Comuni fanno il punto sul percorso cicloturistico regionale Pcir 3 Adda nell’ambito del Progetto Brezza

Lavori da completare entro settembre per rispettare il cronoprogramma regionale

VARENNA – Nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 giugno, la sala Polvani di Villa Monastero a Varenna ha ospitato un importante incontro dedicato allo sviluppo del percorso cicloturistico regionale Pcir 3 Adda, nel tratto compreso tra Colico e Abbadia Lariana, inserito nell’ambito del Progetto Brezza. A convocare il tavolo di confronto è stata la Provincia di Lecco, che ha riunito amministratori e tecnici dei Comuni coinvolti nel progetto: Abbadia Lariana, Bellano, Dervio, Colico, Mandello del Lario, Lierna e Perledo.

Per la Provincia di Lecco erano presenti la presidente Alessandra Hofmann, il vicepresidente e consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli, il dirigente Fabio Valsecchi e l’ingegner Emanuela Rigamonti. Per Regione Lombardia ha partecipato l’architetto Elena Mantovani.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di condividere lo stato di avanzamento del progetto esecutivo relativo ai diversi stralci funzionali dell’opera e fare il punto sull’avvio dei lavori, nel rispetto delle tempistiche previste dalla convenzione sottoscritta tra tutti gli enti coinvolti.

Durante la riunione, i rappresentanti dei sette Comuni hanno illustrato l’avanzamento delle rispettive progettazioni, confermando l’impegno a completare e consegnare i lavori entro la fine di settembre 2026, passaggio fondamentale per rispettare il cronoprogramma previsto e consentire l’erogazione delle quote di finanziamento assegnate da Regione Lombardia.

Un investimento da oltre 14,6 milioni di euro

Si tratta di uno dei più importanti progetti infrastrutturali dedicati alla mobilità dolce sul territorio lecchese.

Per la realizzazione del percorso cicloturistico, infatti, Regione Lombardia ha assegnato alla Provincia di Lecco un finanziamento pari a 11.284.000 euro, affidandole il ruolo di coordinamento unitario dei sette stralci funzionali previsti lungo il tracciato. A queste risorse si aggiungono i contributi diretti dei Comuni coinvolti, pari a 3.123.500 euro, oltre a un ulteriore investimento della Provincia di Lecco di 250.000 euro.

L’investimento complessivo raggiunge così la cifra di 14.657.500 euro.

Più sicurezza e attrattività per il Lago di Como

L’opera punta a creare un sistema cicloturistico moderno e integrato lungo la sponda orientale del Lago di Como, favorendo una mobilità sostenibile e incrementando l’attrattività del territorio.

«Si tratta di un intervento molto importante che la Provincia di Lecco ha fortemente voluto per dare rilancio alla mobilità cicloturistica sulla sponda orientale del lago di Como, grazie ai fondi di Regione Lombardia», commentano la presidente Alessandra Hofmann e il vicepresidente Mattia Micheli.

I due amministratori sottolineano come il progetto rappresenti una delle iniziative più significative per il territorio lecchese. «È uno dei progetti più belli e affascinanti, a cui teniamo molto perché unisce la volontà di realizzare un itinerario cicloturistico in grado di dare maggiore attrattività ai nostri territori a una più elevata sicurezza della Sp 72».

La Provincia evidenzia inoltre il forte spirito di collaborazione che ha caratterizzato il percorso progettuale. «È una sfida che abbiamo raccolto fin dall’inizio e che stiamo portando avanti con grande entusiasmo, grazie ai Comuni che hanno aggiunto risorse proprie e alla disponibilità degli uffici provinciali. Contiamo di completare l’intervento entro i prossimi due anni».

Collegamento strategico con il percorso Anas tra Lecco e Abbadia

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla connessione tra il progetto della ciclovia e gli altri interventi infrastrutturali in corso lungo il lago.

Secondo Hofmann e Micheli, infatti, il percorso cicloturistico potrà integrarsi con l’itinerario che Anas sta realizzando tra Lecco e Abbadia Lariana, creando un sistema diffuso e connesso attraverso l’intermodalità. «Insieme all’itinerario che Anas sta realizzando tra Lecco e Abbadia Lariana, anche questi sette tratti, che saranno collegati tra loro grazie all’intermodalità, diventeranno un importante centro di attrazione sia per i turisti sia per i cittadini della provincia di Lecco».

Un progetto che punta dunque a trasformare la mobilità lungo la sponda orientale del Lago di Como, valorizzando il territorio attraverso infrastrutture sostenibili, sicurezza stradale e nuove opportunità per il turismo lento.