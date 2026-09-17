Ciclopedonale Brezza, cantieri al via lungo il lago: “Una sfida che vogliamo completare nei prossimi due anni”

Provincia e sette Comuni fanno il punto durante la Settimana europea della mobilità. Investimento complessivo da oltre 14,6 milioni di euro

Abbadia verso la gara per il sovrappasso sulla Sp72, Mandello pronta a partire a ottobre. Lavori già affidati a Bellano, Perledo e Dervio, Colico quasi al traguardo

LECCO – Dalla progettazione ai cantieri. Il progetto “Brezza sull’Adda” entra in una delle fasi più concrete del suo lungo percorso, con i sette Comuni della sponda orientale del Lario chiamati ora a trasformare gli stralci progettuali in opere vere e proprie.

In occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre, la Provincia di Lecco ha riunito i sindaci di Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna, Perledo, Bellano, Dervio e Colico, tutti coinvolti nel percorso cicloturistico regionale Pcir 3 Adda, tratto Colico-Abbadia Lariana, inserito nel più ampio Progetto Brezza.

L’incontro è servito a fare il punto sullo stato di avanzamento dei sette stralci e, soprattutto, sulle tempistiche per la consegna e l’avvio dei lavori. Un passaggio fondamentale anche per rispettare le condizioni previste dalla convenzione e consentire l’erogazione progressiva dei finanziamenti regionali.

Il quadro complessivo è ormai definito: Regione Lombardia ha assegnato 11.284.000 euro alla Provincia di Lecco, che svolge il ruolo di coordinamento unitario; a questi si aggiungono 3.123.500 euro stanziati dai Comuni e altri 250 mila euro della Provincia, per un investimento totale di 14.657.500 euro.

Il percorso di Brezza viene da lontano. Già nel 2023 la Provincia aveva assegnato ai Comuni le quote di compartecipazione, mentre nello stesso anno erano state sottoscritte le prime convenzioni tra gli enti per dividere il grande itinerario in sette lotti funzionali. Negli anni successivi, però, si è resa necessaria una revisione del cronoprogramma per allineare progettazioni, gare e cantieri. La nuova convenzione approvata a fine 2025 ha fissato l’obiettivo del collaudo complessivo entro dicembre 2027, lasciando ai singoli Comuni la gestione operativa dei rispettivi stralci.

A giugno, durante un incontro a Villa Monastero, la Provincia aveva già chiesto ai Comuni di accelerare sugli esecutivi e sulle procedure di affidamento, proprio per arrivare all’autunno con i lavori pronti a partire. Ora quel passaggio è arrivato.

“Abbiamo sostenuto fortemente e coordinato con grande convinzione questo progetto per rilanciare la mobilità cicloturistica sulla sponda orientale del lago di Como – ha sottolineato la presidente della Provincia Alessandra Hofmann – Stiamo portando avanti con grande entusiasmo questa affascinante sfida, che contiamo di completare nei prossimi due anni, grazie ai fondi di Regione Lombardia e ai Comuni interessati che hanno aggiunto risorse proprie”.

Per il consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Mattia Micheli, l’intervento ha una doppia valenza: “Unire la volontà di realizzare un itinerario cicloturistico per dare più attrattività ai nostri territori a una maggiore sicurezza della Sp72”. Micheli ha richiamato anche il collegamento con la nuova ciclopedonale che Anas sta realizzando tra Lecco e Abbadia, immaginando in prospettiva una rete connessa anche a treni, autobus e navigazione.

Abbadia verso la gara: il nodo del sovrappasso sulla Sp72

Tra gli interventi più complessi c’è quello di Abbadia Lariana, sia dal punto di vista economico sia da quello ingegneristico. Lo stralcio vale circa 2,6 milioni di euro, con circa 2 milioni coperti da fondi sovracomunali, e prevede uno degli elementi più delicati dell’intero progetto: un sovrappasso ciclopedonale sulla Sp72, necessario per garantire continuità e sicurezza al percorso proveniente da Lecco.

“Il progetto Brezza è fondamentale per il nostro paese perché è il naturale sviluppo della ciclopista che Anas sta realizzando”, ha spiegato il sindaco Roberto Sergio Azzoni. Il Comune sta arrivando alla consegna del progetto esecutivo alla Stazione unica appaltante della Provincia, che potrà quindi procedere con la gara. “Abbiamo un intervento molto complesso, dal punto di vista economico e ingegneristico, che è la realizzazione del sovrappasso alla Sp72. L’obiettivo è coordinare la conclusione dei lavori con quella della ciclopista, in modo da non creare disagi”.

Proprio sul cantiere Pradello-Abbadia, negli ultimi mesi, Anas ha intensificato le lavorazioni con palificazioni, interventi sulla roccia e opere a sbalzo sul lago.

Mandello pronta a partire a ottobre

Anche Mandello è ormai vicina all’apertura del cantiere. Il primo lotto interesserà il tratto compreso tra il confine con Abbadia e il centro abitato, con sviluppo verso il centro sportivo e il centro storico. “Siamo in procinto di partire a ottobre con i nostri lavori, dal confine con Abbadia verso il centro sportivo e il centro storico”, ha spiegato il sindaco Riccardo Fasoli.

Particolarmente importante sarà la prima parte dell’intervento, che andrà a interessare una zona oggi priva di un percorso pedonale sicuro. Il progetto mandellese era stato definito già a fine 2023, con un primo stralcio da 2,3 milioni di euro tra via Carlo Cattaneo e via Lungo Lario, dopo aver accantonato temporaneamente l’ipotesi più onerosa del collegamento Olcio-Grumo.

Lierna verso la gara entro fine anno

A Lierna, invece, l’intervento è tecnicamente più semplice. “Il nostro tratto è quello di più facile realizzazione, adiacente alla linea ferroviaria – ha spiegato la sindaca Simonetta Costantini –. Stiamo concludendo l’accordo bonario per l’acquisizione dei terreni e pensiamo di essere pronti per andare in gara entro la fine dell’anno”.

Proprio per Lierna il progetto era stato già formalizzato nell’ambito della convenzione provinciale sottoscritta nel 2023. Il tracciato interessa il collegamento da Grumo verso il paese, con sviluppo a monte della ferrovia.

Bellano, lavori già aggiudicati

Più avanti nell’iter Bellano, dove i lavori sono già stati aggiudicati. “Partiremo a fine settembre per collegare il tratto tra il confine con Perledo, in località Tre Madonne, e il marciapiede esistente in via per Lecco”, ha spiegato il sindaco Antonio Rusconi.

Il nuovo segmento consentirà così di avvicinare ulteriormente la continuità ciclopedonale tra Bellano e Perledo. Il collegamento infatti proseguirà dal confine con Perledo, in zona Tre Madonne, verso via per Lecco e il centro, integrandosi con il sistema dei camminamenti verso le spiagge di Oro.

Perledo parte da Riva di Gittana

Anche Perledo ha già affidato i lavori. “Partiremo tra fine settembre e inizio ottobre – ha annunciato il sindaco Fabio Festorazzi –. Inizieremo da Riva di Gittana verso Bellano, sfruttando anche il lavoro già effettuato per consentire l’accesso al chiosco”.

A Perledo la ciclopedonale correrà lungo Riva di Gittana fino al confine con Bellano, con alcuni segmenti a sbalzo tra la Sp72 e il lago.

Un altro tassello che, una volta concluso, andrà a inserirsi nella dorsale che progressivamente sta prendendo forma lungo tutta la sponda orientale.

Dervio: sei mesi di lavori per collegare Corenno

A Dervio l’avvio è imminente. “Nei prossimi giorni partiranno i lavori, che dureranno almeno sei mesi”, ha spiegato il sindaco Stefano Cassinelli. Il progetto permetterà soprattutto di creare un collegamento sicuro tra il centro di Dervio e Corenno Plinio, con una valenza che l’Amministrazione considera sia viabilistica sia turistica, realizzando circa un chilometro di percorso ciclopedonale lungo un tratto oggi privo di marciapiede.

Dervio, insieme a Colico, era già tra i Comuni più avanti nel percorso, avendo potuto recuperare e adattare progetti precedenti già in fase avanzata.

Colico, progetto quasi completato

A Colico, infine, il progetto è ormai vicino alla conclusione. “L’opera permette di collegare la parte periferica più vicina al lago con il centro del paese – ha sottolineato la sindaca Monica Gilardi –. Non mettiamo soltanto in sicurezza ciclisti e pedoni, ma rendiamo più semplice attraversare e conoscere il nostro territorio”.

Negli anni il Comune ha portato avanti più lotti, intervenendo anche sul collegamento con Piona. Già nel 2023 era stato definito per Colico un quadro economico di circa 1,4 milioni di euro, con oltre un milione proveniente dalle risorse regionali assegnate tramite la Provincia e una quota comunale.

Una dorsale continua da Lecco verso l’Alto Lago

Il disegno finale resta quello immaginato fin dall’inizio: costruire, pezzo dopo pezzo, una dorsale cicloturistica continua lungo la sponda orientale del Lario, capace di collegare il tratto Anas Lecco-Abbadia con gli interventi dei sette Comuni fino a Colico.

Non sarà una singola pista uniforme, ma un sistema composto da nuove ciclopedonali, tratti riqualificati, attraversamenti, collegamenti con la viabilità esistente e soluzioni differenti a seconda della conformazione del territorio.

A tre anni dalle prime convenzioni, Brezza entra dunque nella fase più visibile: quella dei cantieri. E se i cronoprogrammi saranno rispettati, tra il 2026 e il 2027 buona parte di quella lunga linea immaginata sulla carta inizierà finalmente a essere percorribile.