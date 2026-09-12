Cimitero di Somana: dal 15 settembre lavori di impermeabilizzazione delle cellette

I lavori dureranno 3 settimane e non sarà possibile accedere alle cellette

MANDELLO – A partire da martedì 15 settembre prenderanno il via i lavori di impermeabilizzazione di alcune cellette del Cimitero di Somana, un intervento finalizzato a proteggere le strutture dalle infiltrazioni e dall’umidità e a garantirne una migliore conservazione nel tempo. I lavori avranno una durata prevista di circa tre settimane.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, per tutta la durata dell’intervento non sarà possibile accedere alle cellette situate nello stabile sul lato destro del Cimitero.

“Un intervento che speriamo possa risolvere I continui problemi di infiltrazione ed allagamento che si verificano all’interno dei locali. Ci scusiamo per il temporaneo disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione” commenta il Sindaco Riccardo Fasoli.