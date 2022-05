Una salita sui monti insieme agli asinelli, cinquanta bambini partecipano

Si tratta di un’iniziativa organizzata dal Comune di Dervio

DERVIO – Sono stati una cinquantina i bambini che, insieme ai loro genitori, hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal Comune di Dervio per la giornata di oggi, lunedì: una salita in montagna in compagnia di Cisco e Peppa, due asinelli che hanno accompagnato i bimbi nella salita e nella mattinata di giochi.

Il gruppo è partito intorno alle 9.30 destinazione località Mai, facendo tappa prima a Pianezzo per una pausa allietata da un racconto. Una volta arrivati alla metà si sono svolti diverse attività e giochi, con la partecipazione degli stessi asinelli.

Un’iniziativa per la quale il sindaco Stefano Cassinelli ha ringraziato Giovanni Russo e “Quel Raglio del Lago di Como”, il gruppo montagna, COOP, Elena Pandiani e Leyla Fumagalli.