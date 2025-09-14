Civica benemerenza a Luigi Mainetti, l’Anpi Lario Orientale: “Giusto riconoscimento”

MANDELLO – Riceviamo e pubblichiamo:

Come Sezione Lario Orientale di A.N.P.I. Provinciale Lecco siamo venuti a conoscenza con piacere della candidatura di Luigi Mainetti “Pizioli” per il conferimento della civica benemerenza “Grigna d’oro” che, ogni anno, il Comune di Mandello del Lario conferisce a coloro i quali abbiano giovato a dare lustro alla città.

Ci ritroviamo appieno nelle motivazioni della proposta con cui il Gruppo A.N.A. di Mandello del Lario ha avanzato tale candidatura.

La figura di Luigi Mainetti accomuna A.N.A. ed A.N.P.I. non solo per la sua militanza partigiana nell’89^ Brigata Poletti ma, anche, per il successivo impegno nella realizzazione e manutenzione della Chiesetta che ricorda i caduti dell’89^, la cui cura e manutenzione per lungo tempo è stata affidata proprio al Gruppo A.N.A. di Mandello del Lario.

Ricordando la figura di Luigi Mainetti rammentiamo anche sua sorella Editta Giovanna, che cadde a Lecco il 27 aprile 1945, soccorrendo un partigiano ferito durante la battaglia della Liberazione della città dai nazifascisti.