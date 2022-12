Civiche benemerenze. La consegna a Mandello al concerto di Natale

A riceverle Mario Panzeri, medici di famiglia associati di Mandello e Angelo Luigi Venini

Sempre nella sera di venerdì 23 dicembre assegnate le borse di studio e le benemerenze degli anni passati, non ancora attribuite causa covid

MANDELLO – Anche Mandello avrà i suoi benemeriti, già selezionati in una seduta a porte chiuse del consiglio comunale, i quali saranno ufficializzati venerdì 23 dicembre durante il concerto di Natale, con la consegna dei riconoscimenti. A riceverli saranno Mauro Panzeri, medici di famiglia associati di Mandello e Angelo Luigi Venini.

Di seguito le motivazioni per ciascuno dei selezionati:

MARIO PANZERI – CLASSE DI MERITO “benemeriti delle attività sportive”

“Nel 2012 è entrato di diritto nella lista dei più grandi alpinisti di sempre, completando la ascesa di tutti gli ottomila senza l’ausilio di ossigeno. Ha prestato le sue capacità alpinistiche alle necessità di soccorso e alla messa in sicurezza dei fronti rocciosi. Dal fare schivo e riservato, con le sue attività alpinistiche, la sua disponibilità e la sua semplicità è orgoglio della cittadinanza mandellese”.

MEDICI DI FAMIGLIA ASSOCIATI DI MANDELLO – CLASSE DI MERITO “benemeriti del mondo del lavoro”

“Con la scelta di operare in forma associata hanno realizzato un sistema in grado di dare continua e pronta risposta alle molteplici necessità dei loro pazienti favorendo proficue collaborazioni con altri servizi sanitari e le autorità. La loro unione è di continuo esempio per le altre realtà provinciali e regionali ed orgoglio per Mandello”.

VENINI ANGELO LUIGI – CLASSE DI MERITO “benemeriti per le scienze, lettere ed arti”

“Precursore dell’era dei media, con la sua inseparabile cinepresa ha immortalato oltre vent’anni di storia locale. Esempio di passione e dedizione, i suoi lavori sono un vero archivio storico della nostra comunità a cavallo tra il ventesimo ed il ventunesimo secolo”.

Sempre nello stesso contesto avverrà la consegna delle borse di studio e delle benemerenze degli anni precedenti, non ancora assegnate causa Covid. Per l’anno 2020 sono state attribuite al Soccorso degli Alpini ‘Ten. Gildo Molteni’, al signor Francesco Gala e al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, mentre per l’anno 2021 selezionati Archivio Comunale Memoria Locale ODV, il sig. Nello Scenini e la Congregazione Suore della Carità di ‘Santa Giovanna Antida’.