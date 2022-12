‘Colico accende il Natale’: il programma delle iniziative

Ricchissimo il programma delle festività a Colico

“Un calendario che vuole rispondere al desiderio diffuso nella Comunità di vivere un periodo natalizio insieme, con gioia e spensieratezza”

COLICO – Sarà un Natale carico di emozioni a Colico: ad annunciarlo l’assessorato al Turismo e Commercio, che anche quest’anno riproporrà un ricco calendario di eventi per tutte le età. A partire da domani, venerdì 2 dicembre, con il concerto di Natale all’Abbazia di Piona, si comincerà a respirare e vivere la magia delle feste. Le iniziative, realizzate in collaborazione con la Pro Loco, Viva Colico e le associazioni del territorio, continueranno per tutto il mese di dicembre fino all’inizio di gennaio, e si chiuderanno con la ‘Festa della Befana’ e la premiazione del concorso presepi.

Confermati i mercatini di Natale con 25 espositori, artigiani e produttori a km0, già aperti e con una nuova sorpresa per i bambini ogni weekend. Il 18 dicembre invece grande festa delle associazioni con giochi per bambini, giostre, merenda e vin brulé e tante altre attività, il tutto con accompagnamento musicale. Per la prima volta a Colico, sarà inoltre presente la pista di pattinaggio su ghiaccio, inaugurata l’8 dicembre in Piazza Garibaldi. Non mancheranno neanche eventi culturali, laboratori, concerti, tombolate, la mostra dei presepi.

Anche negli esercizi commerciali di Colico si potrà respirare la magia del Natale e partecipare al nuovo concorso a premi ‘Pesca il Tuo Natale’. “Un calendario – spiegano Daniele Bonetti, Assessore a turismo e commercio, e Arianna Masa, consigliera comunale delegata ai rapporti con le associazioni ed alla valorizzazione del territorio – pensato con l’obiettivo di rispondere al desiderio diffuso nella Comunità di vivere un periodo natalizio insieme con gioia e spensieratezza“.

Soddisfatta Monica Gilardi, sindaco di Colico: “Viviamo l’organizzazione di questi eventi natalizi con l’entusiasmo di fare qualcosa che contribuisca alla serenità della nostra Comunità. Alla Pro Loco, a Viva Colico e a tutti gli esercenti, alle associazioni, alla Biblioteca di Colico e agli allestitori dei mercatini vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Certi che questo impegno sarà gratificato dall’apprezzamento dei cittadini e soprattutto dalla gioia dei più piccoli”.

Di seguito il calendario completo di tutte le iniziative natalizie.