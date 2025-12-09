Colico aderisce alla rete nazionale “Sì, Separa” promossa dalla Fondazione Einaudi

La campagna “Sì, Separa” nasce con l’obiettivo di garantire indipendenza e imparzialità della giustizia, distinguendo nettamente tra giudici e pubblici ministeri

COLICO – Il Comitato “Sì, Separa” annuncia la nascita del comitato territoriale di Colico, guidato da Emilio Crepaldi, incaricato dal comitato nazionale. L’iniziativa si inserisce nella rete nazionale promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi, sotto la presidenza di Giuseppe Benedetto e con il sostegno di giuristi e personalità di rilievo come Gian Domenico Caiazza.

Il comitato di Colico si propone di essere punto di riferimento civico, organizzando incontri pubblici, momenti di confronto e attività di sensibilizzazione.

La campagna “Sì, Separa” nasce con l’obiettivo di garantire indipendenza e imparzialità della giustizia, distinguendo nettamente tra giudici e pubblici ministeri, rafforzando il garantismo e la tutela dei diritti dei cittadini.

“Separare per rendere giusta la giustizia: questo è il nostro impegno, che parte dai territori e si inserisce in un movimento nazionale”, afferma Crepaldi “Si invita la comunità a partecipare e a sostenere le attività anche attraverso la raccolta fondi su GoFundMe“.