Colico: alla scoperta delle zone umide con Occhi sul Pian di Spagna

Appuntamento per una passeggiata naturalistica domenica 5 febbraio

Il 2 febbraio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale delle zone umide

COLICO – Una passeggiata, anche per famiglie, per celebrare la giornata mondiale delle zone umide, istituita il 2 febbraio poiché in quel giorno nel 1971 fu firmata a Ramsar, in Iran, la convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat per gli uccelli acquatici. E’ quanto propongono, per domenica 5 febbraio, le associazioni ambientaliste Legambiente, Wwf, Cros Varenna, Orma, riunite sotto il nome “Occhi sul Pian di Spagna”.

L’appuntamento è alle 10 alla biblioteca di Colico, non lontano dalla stazione. La passeggiata, facile, pianeggiante, si svolge su un percorso ad anello nell’area situata tra l’argine sinistro dell’Adda vicino alla foce, il Lario e i Montecchi Nord e Fuentes. È parte della zona umida denominata Lago Mezzola-Pian di Spagna, nel punto d’incontro delle province di Como, Lecco e Sondrio, che nel 1980 fu dichiarata di valore internazionale per una superficie di circa 1740 ettari. In seguito, nella parte a destra dell’Adda, fu istituita la Riserva Naturale della Regione, mentre la parte a sinistra del fiume fu oggetto nel 1996 di uno specifico Piano di Rivalutazione Ambientale (PRAM dei Montecchi), approvato con delibera del Consiglio della Provincia di Lecco, che ha consentito di preservare dall’aggressione cementizia e turistica la gran parte degli ambienti originari. Qui resiste un ambiente molto diversificato con spiaggia naturale, striscia di canneto, bosco, prati a sfalcio e una parte dedicata a coltivo (orzo e mais). Vero gioiello di quest’area è la spiaggia sabbiosa, interamente naturale e priva di interventi umani, unica in provincia di Lecco. Luogo ideale per gli uccelli limicoli che la visitano durante le migrazioni primaverili e autunnali. Nel canneto, ambiente sempre più raro dalle nostre parti, nidifica il migliarino di palude, specie in forte calo numerico a causa del rarefarsi delle aree umide. Il canneto è visitato durante le migrazioni da passeriformi come il saltimpalo, lo stiaccino, il pendolino e molti altri uccelli. Nel bosco nidificano il Picchio rosso maggiore, il Picchio verde, il Rampichino comune e durante la stagione fredda trovano riparo le Cesene e i Lucherini. Nel periodo invernale Morette e Moriglioni sono facilmente osservabili sull’Adda. Il Canale Spagnolo in estate ospita anfibi come le rane verdi e una bella varietà di libellule.

Al termine della passeggiata, previa prenotazione, sarà possibile pranzare insieme presso un ristorante della zona. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata alla domenica successiva.

Per informazioni e prenotazioni: lario.lombardia@legambiente.org – 3396296123