Colico, all’istituto Marco Polo torna “Ragazze in Lab – Laboratori Aperti”

COLICO – Torna anche quest’anno “Ragazze in Lab – Laboratori Aperti“, l’iniziativa promossa dall’Istituto Marco Polo di Colico in collaborazione con ConfApi Lecco, pensata per avvicinare studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado al mondo dell’innovazione tecnico-scientifica.

L’evento si terrà sabato 31 maggio presso i laboratori dell’istituto e consisterà in una giornata di attività pratiche e testimonianze, che ha per obiettivo il superamento degli stereotipi di genere e il mostrare a ragazze e ragazzi le opportunità concrete offerte dai percorsi tecnici e professionali.

Nato come progetto dedicato esclusivamente alle studentesse, “Ragazze in Lab” ha sin dalla sua prima edizione esteso la partecipazione anche agli studenti, trasformandosi in una vera e propria giornata di “Laboratori Aperti”, per promuovere un’educazione inclusiva e orientata alle pari opportunità.

La dirigente scolastica Catia Caterina Baroncini spiega: “Le ragazze spesso non si avvicinano spontaneamente a questi settori perché mancano occasioni di contatto diretto con strumenti e linguaggi tecnici. Con questa iniziativa vogliamo mostrare che il talento non ha genere, e che la meccanica, l’informatica o l’elettronica possono essere territori affascinanti anche per loro”.

Durante l’evento, gli studenti potranno cimentarsi in laboratori attivi guidati dai docenti e dagli alunni dell’istituto, tra i quali Modellazione 3D, Programmazione a blocchi con robot Martien, Prova dei visori per saldatura e lavorazioni meccaniche con macchinari CNC. Allo stesso tempo i genitori avranno la possibilità di un momento di confronto con la dirigente scolastica Catia Caterina Baroncini, le imprenditrici Matilde Robustelli e Monica Mortarotti e una studentessa del Politecnico di Lecco.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione online attraverso il sito dell’Istituto Marco Polo.

Si allega qui la locandina dell’evento.