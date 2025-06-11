Colico. All’Open Cascina l’evento “Hamburgeria di Colico”

Un pranzo inclusivo tra natura, condivisione e crescita personale

L’iniziativa si svolgerà sabato 14 giugno alle 13

COLICO – Presso l’Open Cascina di Colico si terrà l’evento “Hamburgeria di Colico”, un’occasione speciale dedicata all’inclusione sociale, alla condivisione e al piacere di gustare un buon pasto in compagnia. L’iniziativa si svolgerà sabato 14 giugno alle ore 13.

L’evento, organizzato dalle cooperative Sineresi e Larius, rientra nel progetto “Luoghi che diventano Ambienti”, sostenuto da Regione Lombardia attraverso il Fondo per l’Inclusione delle persone con Autismo, e promosso da Impresa Sociale Girasole in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Bellano e Lecco.

Il menù offre hamburger di carne o con tomino accompagnati da patatine, preparati e serviti da un gruppo di ragazzi impegnati in un percorso educativo e formativo volto a sviluppare autonomie e competenze relazionali. Affiancati dagli operatori, i giovani saranno protagonisti attivi di un’esperienza che valorizza le loro capacità e crea autentiche occasioni di incontro e condivisione.

“Per i ragazzi l’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa, potranno vivere un’autentica esperienza di cucina e servizio al tavolo, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il laboratorio – proseguono gli organizzatori dell’iniziativa – Nel corso del progetto, hanno partecipato attivamente a tutte le fasi dell’attività, dalla scelta del menù alla preparazione dei piatti, fino alla gestione dell’allestimento e all’organizzazione del servizio. Hanno lavorato in squadra, imparando a rispettare tempi e ruoli, e collaborando per raggiungere un obiettivo comune”.

“Questo percorso ha permesso loro di sviluppare non solo competenze pratiche nel campo culinario, ma anche abilità fondamentali quali responsabilità, autonomia, comunicazione efficace e capacità di relazione interpersonale – continuano gli organizzatori – Il momento conclusivo del pranzo rappresenterà anche un’occasione speciale per valorizzare questo percorso, riconoscendo l’impegno dei ragazzi e offrendo loro uno spazio concreto in cui sentirsi protagonisti e membri attivi della comunità”.

Inoltre, i coordinatori dell’iniziativa sottolineano: “Sarà anche un’opportunità per godersi un pranzo nella splendida cornice verde di Open Cascina, uno spazio immerso nella natura, perfetto per rilassarsi, socializzare e vivere un momento di convivialità in armonia con l’ambiente”.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link, massimo 50 posti disponibili.

Maggiori informazioni: ac.pozzoni@sineresi.it