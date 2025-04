Colico. Avviati i lavori per la dismissione del depuratore dell’area industriale

Investimento da 900 mila euro per migliorare la gestione dei reflui e massimizzare la tutela ambientale

La conclusione dei lavori è prevista entro ottobre

COLICO – Sono stati avviati i lavori a cura di Lario Reti Holding per la dismissione dell’impianto di depurazione dell’area industriale di Colico, con il contestuale collettamento dei reflui all’impianto principale di Monteggiolo.

Questo progetto si inserisce nel piano di razionalizzazione dei depuratori, che prevede la progressiva dismissione di impianti più piccoli, a favore del potenziamento e ammodernamento di quelli più recenti e di dimensioni maggiori. L’obiettivo finale è ridurre da 24 a 12 il numero degli impianti di depurazione provinciali, già ridotti dai 30 esistenti nel 2020, anno di avvio del piano di razionalizzazione.

“L’impianto PIP continuerà a ricevere i reflui, a fungere da vasca di accumulo e a garantire il rilancio verso il depuratore di Monteggiolo, dove le acque saranno trattate per la depurazione” spiegano da Lario Reti Holding.

Per garantire il funzionamento ottimale del sistema, all’ingresso del nuovo impianto PIP sarà realizzato uno sghiaiatore per la rimozione di sabbia e ghiaia, e il sistema di grigliatura sarà potenziato per eliminare i corpi grossolani di dimensioni superiori a 6 mm.

“A valle dei trattamenti di dissabbiatura e grigliatura, sarà realizzato uno scolmatore, dotato di un sistema di regolazione della portata, per deviare l’acqua in eccesso e prevenire il sovraccarico dell’impianto di Monteggiolo” sottolineano da Lario Reti Holding.

Per il rilancio dei reflui verso l’impianto di Colico Monteggiolo, saranno realizzati una stazione di pompaggio e una nuova condotta in pressione. Con la dismissione dell’impianto, tutte le strutture fuori terra saranno demolite e rimosse, mentre le nuove opere descritte saranno interrate.

I lavori, che comporteranno un investimento di circa 900 mila euro, sono previsti in conclusione indicativamente entro ottobre e sono fondamentali per migliorare l’efficienza dei sistemi di depurazione e garantire una maggiore tutela ambientale del territorio.