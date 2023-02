Colico, bandi aperti per chiosco e ciclofficina al Parco Cariboni

Si cercano gestori per il nuovo chiosco e la ciclofficina del parco di recente inaugurazione a Colico

Affidamento di nove anni per il bar, sei anni per la ciclofficina. Domande entro il 13 marzo

COLICO – Il Comune di Colico , ha pubblicato i bandi per la concessione d’uso e la gestione del chiosco bar e della ciclofficina realizzati al Parco Cariboni, inaugurato nel 2021 Entrambi i locali sono di nuova costruzione ed è richiesto un investimento iniziale per la realizzazione di impianti ed arredi.

L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, prendendo in considerazione sia l’offerta economica del canone annuo, sia l’offerta tecnica relativa al progetto di fornitura e posa di impianti ed arredi.

E’ previsto un canone annuo a base di gara: per il chiosco bar di 6.160 euro per i primi tre anni e di 8.800 euro per la restante durante della convenzione (più Iva), mentre per la ciclofficina il cannone a base di gara è fissato in 3.360 euro nei primi tre anni e 4.800 mila euro per la restante parte della convenzione.

I concessionari aggiudicatari oltre a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria della struttura e realizzare un sistema di videosorveglianza per la sorveglianza notturna e nel periodo di chiusura, dovranno mantenere le attività aperte al pubblico almeno sei mesi all’anno con obbligo di apertura dal 1 aprile al 30 settembre.

La concessione avrà una durata di nove anni per il bar e sei anni per la ciclofficina rinnovabile alle stesse condizioni.

Come fare domanda

Le domande di partecipazione selezione, con le relative offerte, dovranno essere recapitate all’Ufficio Protocollo del Comune di Colico entro le 12 di lunedì 13 marzo.

I bandi sono pubblicati all’albo del Comune di Colico e scaricabili al seguente link:

https://www.comune.colico.lc.it/index.php/archivio-news/2181-apertura-bandi-per-assegnazione-locali-chiosco-bar-e-ciclo-officinapresso-il-parco-cariboni

Informazioni

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Colico:

tel. 0341934744 / 47

E-mail: suap@comune.colico.lc.it

pec: colico@cert.legalmail.it