Colico. ‘Biciclettata in compagnia’ rinviata a domenica 7 maggio

Troppo avverse le condizioni meteo per garantire lo svolgimento dell’iniziativa

COLICO – Il meteo non si comanda, e sono state proprio le condizioni proibitive a spingere la Pro Loco di Colico a rimandare l’evento ‘Biciclettata in compagnia’ in programma la passata domenica. Non c’è però da preoccuparsi, perché l’associazione ha già predisposto una nuova data per consentire ai partecipanti di andare a scoprire le bellezze colichesi in sella a una bicicletta, seguendo quattro nuovi percorsi in base al livello d’allenamento.

Appuntamento per recuperare l’evento fissato domenica 7 maggio. Tutte le informazioni sull’iniziativa qui.