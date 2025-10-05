Colico celebra i 20 anni dell’Unità di Protezione Civile degli Alpini

Santa Messa e consegna degli attestati di riconoscimento

COLICO – Si è svolta a Colico, domenica 5 ottobre, la manifestazione per ricordare il ventesimo anniversario della fondazione dell’Unità di Protezione Civile della Sezione di Colico “Alto Lario” dell’Associazione Nazionale Alpini.

Durante la celebrazione della S. Messa il Coordinatore della PC ANA “Alto Lario”, Marco Brazzorotto, ha ricordato i volontari dell’Unità di Protezione Civile andati avanti nel corso degli anni: Darvino Bettiga, Costantino Bettiga, Bruno Bordoli, Guido Canclini, Corrado Gusmeroli, Rinaldo Marcelli e Giovanni Salvi di Colico, Silvano Bettega e Dino Marchioro di Dorio, Gianni Caccia di Pianello del Lario.

Dopo la rituale e doverosa cerimonia dell’alzabandiera e della posa di una Corona in memoria dei Caduti di tutte le Guerre presso il monumento in piazza 5° Reggimento Alpino il Presidente della Sezione di Colico, Stefano Foschini, ha dato il via alla commemorazione ufficiale ricordando e ringraziando i volontari che hanno partecipato alla nascita dell’Unità di PC, quasi tutti già operanti nel Gruppo Comunale di Colico. In segno di riconoscenza il Presidente Foschini e il Sindaco di Colico, Monica Gilardi, hanno consegnato un attestato di ringraziamento all’attuale Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Colico Fabrizio Caprani.

Altri attestati sono stati consegnati ai Coordinatori dell’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Colico Mario Bazzi di Dorio e Marco Brazzorotto di Colico.

Infine, una pergamena di ringraziamento è stata consegnata ai volontari “anziani” dell’Unità della Sezione di Colico: Jgor Domeneghini Cominetti, Duilio Urbani e Roberto Zugnoni di Colico, Mazza Andra di Cremia, Mario Bazzi di Dorio, Sonia Gatti di Pianello del Lario e Corrado Salicetti di Vestreno.

Erano presenti alla manifestazione il Parroco di Colico Don Lucio Fasoli, il Sindaco di Colico Monica Gilardi, il Consigliere delegato alla Protezione Civile della Provincia di Lecco Antonio Leonardo Pasquini, la Provincia di Como rappresentata dalla Consigliera Antonella Mazza e dall’ Ing. Giuseppe Bernasconi, il Commissario Capo della Questura di Lecco Marco Cultrona, il Presidente della Comunità Montane Valsassina Valvarrone e Riviera Fabio Canepari, il Mar. Fabrizio Carboni in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis e il Ten. Raffaele Martedì del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Numerosi i Sindaci del territorio presenti, rappresentanti delle Associazioni d’Arma e Civili, Capigruppo della Sezione di Colico, Presidenti e vicepresidenti delle Sezioni ANA di Como, Lecco e Valtellinese unitamente ai loro volontari della Protezione, i volontari del Gruppo Comunale di Colico, del Comitato di Colico della Croce Rossa Italiana e agenti della Polizia Locale di Colico. Non sono mancati i ragazzi della scuola primaria G. Galilei di Colico e i ragazzi del Campo Scuola ANA.

I momenti più salienti della cerimonia sono stati sottolineati dal suono della Fanfara Alpina Alto Lario “Cav. Mariano Stella”