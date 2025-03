Colico. Chiusure notturne lungo la Strada Provinciale 72

Da lunedì 17 marzo sino a venerdì 18 aprile

Lavori di sostituzione della rete idrica

COLICO – Per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione della rete idrica da parte della società Lario Reti Holding è stata disposta la chiusura al transito in orario notturno della Sp72 tra i pk 92+405 e pk 92+630, nel centro abitato di Colico, per tutte le categorie di utenti, secondo le seguenti modalità: