Colico, completati i nuovi marciapiedi: più sicurezza per i pedoni

Le opere renderanno più fruibili gli spazi da parte dei pedoni, portando entrambe le aree a essere più accessibili e sicure per cittadini e visitatori. Nei prossimi mesi, indicativamente entro l’autunno, l’intervento sarà completato con l’installazione dei nuovi punti luce, per un investimento di circa 15 mila euro, così da garantire una migliore illuminazione delle zone interessate.

Il nuovo marciapiede di via Nazionale Nord era inserito in un più ampio programma di opere pubbliche che comprendeva anche il rifacimento del parcheggio di via San Carlo, il quale ha comportato un investimento di circa 95 mila euro. Prevista anche la sistemazione della ringhiera lungo il ponte dell’Inganna, sempre in via Nazionale.

“L’intervento di via Cipollina rientra invece nel piano ordinario di manutenzione: il marciapiede è stato sistemato perché, con il passare del tempo, la pavimentazione si era deteriorata ed è stato quindi necessario procedere al suo rifacimento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Marchetti -. Tutti gli interventi sono stati finanziati con risorse comunali, stanziate dopo l’approvazione del bilancio lo scorso novembre”.

“Abbiamo messo in sicurezza un po’ tutto il Comune – prosegue l’assessore -. Dopo aver completato il progetto della rotonda sulla Sp72 ed essere in fase di completamento del progetto Brezza relativo alla ciclopedonale che contiamo di concludere nel giro di un mese, siamo un po’ fermi per via della carenza di personale all’Ufficio Lavori Pubblici, situazione che ha comportato il rallentamento di alcuni lavori”.

Parallelamente, il Comune ha già stanziato le risorse per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione della sede della Polizia Locale, mentre la prossima settimana prenderanno il via i lavori per climatizzare anche la biblioteca comunale.

Proseguiranno inoltre le attività ordinarie dedicate alla pulizia del paese e, entro la fine di luglio, verranno stanziati i fondi per un nuovo piano asfaltature. “Una parte degli asfalti verrà realizzata a settembre e una parte con il nuovo anno”, conclude Marchetti.