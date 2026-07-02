Colico, completati i nuovi marciapiedi: più sicurezza per i pedoni

Conclusi gli interventi in via Nazionale Nord e via Cipollina. In autunno installati anche i nuovi punti luce
L’assessore Marchetti: “Abbiamo messo in sicurezza gran parte del territorio comunale”
COLICO – Due interventi che migliorano sensibilmente la sicurezza e l’accessibilità della viabilità pedonale: si sono conclusi a Colico i lavori di realizzazione del nuovo marciapiede lungo via Nazionale Nord, in località Stallone, e quelli di sistemazione del marciapiede di via Cipollina.
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