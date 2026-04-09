Colico. Dal 13 al 17 aprile senso unico alternato sulla Sp 72 per lavori a Piona

Intervento alla rotatoria di Piona nell’ambito dei lavori sulla SS36

Traffico regolato con semafori o personale sul posto

COLICO – Senso unico alternato sulla Sp 72 del Lago di Como, a Colico, per consentire lavori di asfaltatura in località Piona. La Provincia di Lecco ha disposto una modifica temporanea alla viabilità lungo il tratto in corrispondenza della rotatoria al chilometro 88+800 circa.

Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 13 aprile, a partire dalle ore 7, fino a venerdì 17 aprile alle ore 18, e prevede la regolazione del traffico con impianto semaforico o, se necessario, con personale sul posto incaricato di gestire la circolazione.

L’intervento riguarda la sistemazione del tappetino stradale ed è inserito nell’ambito dei lavori di completamento dello svincolo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Le opere sono eseguite da ANAS, mentre la richiesta di ordinanza è stata presentata dall’impresa incaricata dei lavori, la Sangalli spa.

La regolamentazione è stata adottata per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e garantire, allo stesso tempo, la continuità del traffico lungo la provinciale. La segnaletica sarà predisposta a cura di ANAS e dell’impresa esecutrice, mentre la diffusione dell’ordinanza è affidata alla Provincia di Lecco.