Colico. Dall’Inferno al Paradiso con Dante: folto pubblico per lo spettacolo del Galilei

Due serate da tutto esaurito per il progetto teatrale delle classi 2A e 2C della scuola secondaria di primo grado di Colico

Tra recitazione, musica e riflessione, la Divina Commedia è diventata un viaggio di crescita, emozione e consapevolezza

COLICO – “Hai attraversato l’Inferno. Ora custodisci la tua luce”. È questo il messaggio che ha accompagnato gli spettatori al termine di un viaggio intenso, emozionante e profondamente significativo. Un viaggio che nelle serate del 27 e 28 maggio ha portato il pubblico dell’Auditorium Ghisla di Colico ad attraversare idealmente Inferno, Purgatorio e Paradiso, grazie allo spettacolo “Dall’Inferno al Paradiso con Dante”, portato in scena dagli studenti delle classi 2A e 2C della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Colico.

Le due rappresentazioni hanno fatto registrare il tutto esaurito, confermando il grande interesse e l’apprezzamento del pubblico per un progetto che ha saputo unire letteratura, teatro, musica e formazione, trasformando uno dei capolavori più importanti della cultura italiana in un’esperienza viva e coinvolgente.

L’opera, frutto di mesi di studio, impegno, prove e passione, ha permesso agli studenti di dare voce e corpo alla Divina Commedia, affrontata durante l’anno scolastico sui banchi di scuola e successivamente reinterpretata sul palcoscenico attraverso un percorso educativo di grande valore.

Fin dall’ingresso in auditorium, il pubblico è stato chiamato a diventare parte integrante dell’esperienza. Gli studenti-attori hanno infatti consegnato agli spettatori uno speciale passaporto del viandante, un simbolico documento di viaggio che li invitava ad accompagnare Dante nel suo percorso.

Nella seconda di copertina era riportata una frase particolarmente evocativa: «Concesso al viandante che abbia il coraggio di attraversare il buio per riveder le stelle».

Un messaggio che racchiude perfettamente il significato della Divina Commedia, opera che va ben oltre il racconto del viaggio del Sommo Poeta. Il percorso di Dante rappresenta infatti il viaggio di ogni essere umano, chiamato nel corso della vita ad affrontare difficoltà, paure, errori, fragilità e momenti di smarrimento per poi ritrovare sé stesso e la propria luce.

Un tema universale e sempre attuale che i ragazzi hanno saputo interpretare con sorprendente sensibilità, profondità e maturità, emozionando il pubblico e dimostrando una notevole capacità di immedesimazione.

Lo spettacolo ha rappresentato anche un importante progetto educativo e formativo, capace di coinvolgere non soltanto gli studenti ma anche insegnanti e famiglie in un autentico lavoro di squadra.

Dietro il successo delle due serate c’è infatti un lungo percorso fatto di studio, preparazione, collaborazione e responsabilità condivisa. Ogni studente ha contribuito alla riuscita del progetto mettendo a disposizione le proprie capacità e il proprio entusiasmo, confermando come la scuola possa essere un luogo privilegiato di crescita personale, creatività e condivisione.

Particolarmente significativo anche il contributo di nonna Maria, che con passione, pazienza e dedizione ha realizzato e cucito su misura gli abiti di Dante e Virgilio, contribuendo a rendere ancora più autentica e suggestiva la rappresentazione.

Ad accompagnare il viaggio dantesco è stata inoltre la splendida Orchestra d’Istituto, che con le proprie esecuzioni musicali ha saputo arricchire ogni momento dello spettacolo, sottolineando le atmosfere, le emozioni e i passaggi più significativi del percorso dall’Inferno al Paradiso.

La musica ha contribuito a creare un coinvolgimento ancora maggiore, accompagnando gli spettatori lungo un cammino fatto di riflessione, emozione e scoperta.

A racchiudere il significato più profondo dell’intera esperienza è stata infine l’ultima pagina del passaporto consegnato al pubblico, dove compariva la frase: “Hai attraversato l’Inferno. Ora custodisci la tua luce”.

Parole semplici ma potenti, capaci di sintetizzare il cuore del messaggio dantesco e il valore educativo dell’intero progetto: la consapevolezza che ogni difficoltà può essere affrontata e superata e che, anche nei momenti più bui, esiste sempre la possibilità di ritrovare la propria strada.

Le serate del 27 e 28 maggio resteranno certamente tra i ricordi più significativi di questo anno scolastico per gli studenti delle classi 2A e 2C dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Colico.

Un successo pienamente meritato, che ha saputo emozionare il pubblico, stimolare la riflessione e dimostrare ancora una volta come la cultura, quando viene vissuta in maniera partecipata e condivisa, possa trasformarsi in una straordinaria occasione di crescita umana, educativa e personale.