Colico, domenica gli alpini ricordano la battaglia di Nikolajewka

Questa domenica il raduno degli alpini a Colico

Si celebra il 77esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka

COLICO – Sarà una giornata di celebrazioni quella di domenica 2 febbraio per gli Alpini dell’Alto Lario: l’appuntamento è a Colico per la ricorrenza del 77esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka, battaglia che ha segnato l’eroico ripiegamento dei soldati italiani e in particolare degli alpini dal fronte russo durante la 2^ Guerra Mondiale.

Alle 9.30 è previsto l’ammassamento in piazza Roma, seguirà alle 10 l’alzabandiera con la presenza del picchetto armato del Quinto Reggimento alpini di Vipiteno e alle 10.30 il cardinale Francesco Coccopalmerio celebrerà la santa messa.

Alle 11.30 le Penne Nere sfileranno per le vie di Colico per raggiungere il monumento ai caduti dove sarà deposta una corona di fiori. Ci saranno poi gli interventi istituzionali di sindaco e prefetto e la commemorazione ufficiale del presidente nazionale dell’Associazione Alpini, Sebastiano Favero.