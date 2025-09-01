Colico festeggia Carla Malattia per i suoi splendidi 104 anni

Il sindaco Monica Gilardi ha portato gli auguri a nome della comunità

COLICO – Nei giorni scorsi, il sindaco di Colico Monica Gilardi, a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini, ha incontrato la signora Carla Malattia per farle gli auguri di buon compleanno. La cittadina di Colico, che ha raggiunto l’invidiabile traguardo di 104 anni, è la persona più longeva del paese. Grande appassionata di viaggi e poesia, ha ricevuto gli auguri sinceri per i suoi splendidi 104 anni.