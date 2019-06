Colico. Il Comune ‘a portata di mano’ grazie all’App Colico Smart

Disponibile la nuova App del Comune di Colico

Calendario eventi, informazioni sui servizi comunali e tanto altro

COLICO – Si chiama Colico Smart ed è la nuova App del Comune di Colico scaricabile da oggi sui propri smartphone e Iphone. Diverse le sezioni consultabili: dalla promozione culturale e turistica delle bellezze naturali e storiche (in primo piano la Torre di Fontanedo, da poco restaurata) agli eventi che il territorio propone nel corso dell’anno alle news del sito comunale ad informazioni di servizio pratiche e comode, come ad esempio la raccolta rifiuti e tanti altri servizi comunali.

Colico Smart è scaricabile su App Store e/o Play Store (qui tutte le indicazioni). L’applicazione è stata progettata da Internavigare, società di informatica di Bulgarograsso specializzata in soluzioni di sicurezza e in servizi di accesso controllato alla rete rivolti a Comuni ed enti pubblici. L’app consente a tutti gli utenti di visualizzare le comunicazioni ufficiali del Comune e, ai cittadini, di ricevere notifiche immediate di notizie e ordinanze urgenti. Sarà poi fruibile un calendario di eventi.

“Colico Smart è un servizio facile e utile per i cittadini e per i turisti” fanno sapere dal Comune “grazie a questa semplicissima applicazione il Comune sarà letteralmente a portata di mano”.