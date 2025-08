Colico. Il gruppo intercomunale di Protezione Civile impegnato su più fronti

Una squadra ha lavorato per la manutenzione del territorio, un’altra al Giubileo dei Giovani

Il grazie del sindaco Monica Gilardi: ” Il vostro spirito di servizio è un esempio per tutti. Grazie per quello che fate, ogni giorno”

COLICO – “Un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile che hanno dimostrato ancora una volta un impegno straordinario a favore della comunità”.

Le parole sono quelle del sindaco di Colico Monica Gilardi che ha voluto dimostrare la propria gratitudine ai volontari per il lavoro svolto nei giorni scorsi: una squadra ha operato a Colico, con lavori di manutenzione e pulizia, contribuendo in modo concreto alla cura e alla sicurezza del territorio; un’altra squadra è stata impegnata al Giubileo dei Giovani, portando supporto e competenza in un grande evento ricco di significato.

“Orgogliosi di voi – ha ribadito il sindaco di Colico – Il vostro spirito di servizio è un esempio per tutti. Grazie per quello che fate, ogni giorno”.