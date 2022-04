Colico. Il vecchio scuolabus va in pensione, il Comune lo mette all’asta

Il Comune di Colico ha riorganizzato il servizio trasporti scolastici e vende il vecchio scuolabus

Dismesso lo scorso anno scolastico, all’asta per 10 mila euro

COLICO – Dopo aver trasportato diverse generazioni di studenti, che certamente lo ricorderanno per l’iconico color giallo, lo scuolabus del Comune di Colico è pronto per passare ad altro incarico.

Il mezzo marchiato Mercedes Benz, immatricolato nel 2008, è stato dismesso all’inizio dell’anno scolastico 2020/21, quando, per far fronte ad un numero sempre maggiore di scolari colichesi, il Comune ha preso la decisione di esternalizzare il servizio di trasporti.

Lo scuolabus, messo all’asta per un valore di 10 mila euro, attende quindi parcheggiato un nuovo proprietario, mentre il “gemello” rimarrà a disposizione degli studenti per brevi uscite sul territorio.

L’asta indetta dall’amministrazione comunale si terrà il 28 aprile alle 09:30 presso l’ufficio tecnico del Comune e avrà per oggetto anche la spazzatrice semovente (7 mila euro) che per anni ha contribuito alla pulizia delle strade di Colico. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte in busta chiusa, che dovranno tener conto del prezzo base fissato dall’amministrazione, è il 27 aprile.

Il bando completo dell’iniziativa è visionabile sul sito del Comune di Colico al link http://www.halleyweb.com/c097023/mc/mc_p_dettaglio.php