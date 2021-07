Auser inaugura una nuova auto per il trasporto di anziani e disabili

E’ stata donata dagli imprenditori locali all’associazione di Colico

COLICO -E’ stata inaugurata dall’Auser di Colico una nuova auto dedicata al trasporto sociale di anziani non autosufficienti e disabili. La vettura è stata donata dagli imprenditori locali.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente di Auser Colico Emilio Curti, il presidente di Auser provinciale Lecco Claudio Dossi, il sindaco di Colico Monica Gilardi, il vicesindaco Davide Ileardi e l’assessore alle politiche sociali Francesca Moiana.

Presenti anche tanti volontari che da lunedì potranno contare su un nuovo mezzo per il loro quotidiano lavoro di aiuto verso il prossimo.

“La donazione è un grande riconoscimento per l’azione di prossimità svolta da Auser Colico verso le persone fragili – ha commentato il presidente provinciale di Auser, Claudio Dossi – Proseguiremo la nostra attività in questa direzione, a sostegno delle comunità, perché oggi serve costruire fiducia verso il prossimo. Auser non è solo volontariato ma anche società, e vuole dimostrare concretamente che non serve concentrarsi “sull’io”, ma “sul noi”.

Dossi poi ha lanciato l’appello per allargare il team di volontari: “Aspettiamo nuovi volontari, c’è tanto da fare”.

Dal presidente di Auser Colico Emilio Curti è arrivato il ringraziamento agli imprenditori, agli artigiani e ai professionisti che hanno contribuito all’acquisto dell’auto.

”Sono persone attente alle dinamiche del mercato e sensibili alla responsabilità sociale. Utili e solidarietà possono e devono camminare assieme – ha spiegato Curti – E’ una visuale distorta quella che vede gli imprenditori non interessati ai problemi sociali di una comunità. Non immaginate la gioia che ho visto negli occhi di un grande imprenditore alla notizia che avevamo raggiunto l’obiettivo, i suoi ringraziamenti e incoraggiamenti”.

Dal presidente di Auser Colico un grazie anche all’amministrazione per la collaborazione che da anni unisce l’associazione al Comune, oltre che ai volontari:

“Una vita riuscita è una vita donata, ha affermato il Vescovo Cantoni durante la S. Messa di beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti – ha ricordato Curti – Ecco, i volontari di Auser percorrono proprio questa strada, a volte inconsapevolmente”.