Colico in festa per il passaggio della Fiamma Olimpica

L’Amministrazione Comunale ha voluto sottolineare il valore simbolico dell’evento, che richiama i principi olimpici di pace, inclusione, impegno e condivisione, e che coinvolgerà attivamente l’intera comunità colichese: dalle scuole alle associazioni sportive, fino ai volontari impegnati nell’organizzazione e nella sicurezza.

Il programma prenderà il via alle 14.00 con l’inaugurazione ufficiale in piazza, animata da un DJ set curato dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Polo” e da attività realizzate insieme alle realtà sportive locali: Volley Colico, C.A.I. Colico, S.C.D. ColicoDerviese e GP Santi Nuova Olonio.

Subito dopo, alle 14.15, spazio alle esibizioni delle Moon Light Majorettes A.S.D. e del Corpo Musicale di Villatico APS, che accompagneranno il pubblico con coreografie e musica dal vivo. Dalle 14.40 alle 15.05 sarà invece il turno delle atlete della Ice Diamonds Chiavenna, protagoniste di una dimostrazione di pattinaggio su ghiaccio capace di unire tecnica, eleganza e spettacolarità.

Uno dei momenti più intensi del pomeriggio è previsto alle 15.05, quando gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” interpreteranno “Fino all’alba”, l’inno ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano–Cortina 2026, dando voce allo spirito delle Olimpiadi attraverso il canto e l’entusiasmo delle giovani generazioni.

Subito dopo, tra le 15.05 e le 15.58, l’attenzione si concentrerà sul transito della Fiamma Olimpica, che attraverserà la città accompagnata dai tedofori lungo il percorso cittadino. Un passaggio carico di significato, simbolo del legame tra il territorio e i valori universali dello sport, capace di unire idealmente Colico al resto delle località coinvolte nel viaggio verso l’apertura dei Giochi.

La giornata si avvierà alla conclusione alle 16.30 con una merenda in compagnia in Piazza Garibaldi, momento conviviale aperto a tutti, pensato per salutare la Fiamma in un clima di festa e condivisione.

L’evento è frutto della collaborazione tra numerose realtà locali: oltre alle scuole e alle associazioni sportive già citate, hanno dato il proprio contributo anche le Moon Light Majorettes, il Corpo Musicale di Villatico e la Ice Diamonds Chiavenna, con il supporto dei partner ufficiali del Viaggio della Fiamma Olimpica Milano–Cortina 2026, Coca-Cola ed Eni.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, che garantiranno la gestione della logistica e della sicurezza lungo tutto il percorso, assicurando lo svolgimento della manifestazione in serenità.

«Il passaggio della Fiamma Olimpica a Colico – dichiara l’Amministrazione Comunale – rappresenta un’occasione unica per celebrare lo sport, i giovani e il senso di comunità. Un evento che resterà nella memoria collettiva e che rafforza il legame del nostro territorio con i valori universali delle Olimpiadi».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie e ai visitatori: domenica 1° febbraio Colico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per vivere insieme l’emozione olimpica.

PROGRAMMA