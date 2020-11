Colico, installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche

Auto elettriche, anche Colico ha una colonnina per la ricarica

Posizionata nelle vicinanze della stazione. “Incentivo alla mobilità green”

COLICO – Installata anche a Colico una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici: si trova nel parcheggio del Parco giochi sotto la Stazione ferroviaria.

Installata dalle due società del gruppo Acsm Agam che collaborano all’operazione (AEVV per l’installazione, Acel Energia per l’alimentazione con energia sostenibile), senza alcun costo per il Comune, “rappresenta un importante incentivo ai valori dello sviluppo sostenibile” sottolineano dall’amministrazione comunale.

La colonnina è di tipo normal power e potrà erogare fino a 22+22 KW totali. Il pagamento può essere effettuato agevolmente tramite la semplice lettura di QRcode.

“In questo momento particolare è giusto guardare al futuro, anche a quello della mobilità. Siamo così riusciti a dotare Colico di una postazione di ricarica- commenta il sindaco Monica Gilardi – Un ringraziamento va quindi alle società del gruppo Acsm Agam che hanno investito nel nostro territorio. Tale intervento, considerata la posizione strategica del nostro Comune, l’attrattività del nostro territorio e la sempre maggior diffusione delle auto elettriche o ibride, oltre che un incentivo alla mobilità green e un servizio in più a disposizione dei cittadini, sarà anche un plus per il turismo quando finalmente torneremo alla normalità”.