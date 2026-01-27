Colico intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti: “Decoro urbano responsabilità di tutti”

Interventi di pulizia su tutto il territorio comunale in strade, fossi e aree marginali

Efficace l’iniziativa dei “cestini in sciopero” (tranne in una zona)

COLICO – Un importante quantitativo di rifiuti abbandonati raccolto lungo marciapiedi, fossi e aree degradate: ampia l’operazione di pulizia straordinaria in corso di svolgimento in questi giorni a Colico messa in atto dal Comune su tutto il territorio. Interessate sia le zone centrali che quelle più periferiche, con l’obiettivo di restituire decoro e sicurezza agli spazi pubblici.

Il Comune ha deciso di rafforzare l’azione attivando ditte esterne per interventi mirati, con un impegno economico aggiuntivo per l’ente, finalizzati a restituire dignità in modo incisivo ai punti più critici. Nel corso delle operazioni, laddove è stato possibile risalire ai responsabili, sono state anche elevate contravvenzioni per l’abbandono illecito dei rifiuti.

“Abbiamo scelto di intervenire in maniera massiccia – spiega la sindaca di Colico Monica Gilardi – non solo nei luoghi più frequentati, ma anche nelle aree periferiche, dove spesso si concentrano situazioni di incuria. Dove siamo riusciti a individuare i responsabili, abbiamo proceduto con le sanzioni, nella speranza che questo vada in un’ottica di miglioramento del decoro e dell’aspetto ambientale del nostro paese”.

Per la prima cittadina resta evidente come il nodo principale sia culturale: “L’aspetto più preoccupante è che ancora oggi c’è chi abbandona rifiuti che potrebbero essere tranquillamente smaltiti con il porta a porta o conferiti al centro di raccolta, che è operativo e accessibile gratuitamente ai cittadini. Il costo di questi interventi straordinari ricade su tutta la collettività: significa che, se rispettiamo le regole, ci guadagniamo tutti“.

“Cestino in sciopero”: l’iniziativa ha dato i suoi frutti

A fine ottobre il Comune ha lanciato peraltro l’iniziativa “cestino in sciopero” che aveva coinvolto quattro aree del paese (Laghetto, di fronte alla fermata del pullman, e tre punti della provinciale). In concreto i cestini qui presenti erano stati rimossi in via temporanea per far riflettere con ironia sul problema dell’abbandono dei rifiuti e scongiurare il perpetrarsi di questa pratica incivile.

“In tre zone – prosegue Gilardi – non abbiamo più trovato rifiuti, segno che qualcosa sta cambiando. In un’altra, invece, la situazione resta problematica e sono stati presi provvedimenti. Non significa però che chi abbandona smetta: spesso si sposta altrove. Più cestini non significa automaticamente meno rifiuti – osserva la sindaca –. La loro presenza non garantisce che vengano usati correttamente, anzi”.

Colico e i buoni risultati sul riciclo

Nonostante le criticità, l’Amministrazione rivendica i risultati ottenuti in materia ambientale. Colico, infatti, è stata recentemente premiata come “Comune Riciclone” da Legambiente Lombardia, rientrando tra i Comuni turistici virtuosi per la raccolta differenziata e il riciclo, capaci di coniugare attrattività e sostenibilità ambientale, mantenendo una percentuale di raccolta differenziata superiore all’80%.

“Gestire un paese che in certi periodi dell’anno vede aumentare molto la popolazione non è semplice – conclude Gilardi – ma il fatto che veniamo menzionati come Comune attento al riciclo dimostra che il lavoro sta dando frutti. Continuiamo a investire in controlli, pulizia e sensibilizzazione: il decoro urbano è un patrimonio di tutti”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto agli operai impegnati nelle operazioni e ai cittadini che ogni giorno, con comportamenti corretti e rispettosi, contribuiscono a mantenere Colico bella, pulita e accogliente. L’invito dell’Amministrazione resta chiaro: prendersi cura insieme del proprio territorio è il primo passo per contrastare l’inciviltà e migliorare la qualità della vita.