Colico. “La casa della medicina serve oggi, realizziamola nelle vecchie scuole”

L’opposizione incalza l’amministrazione comunale sul riordino degli ambulatori

“C’era già un progetto, lo hanno affossato. In sei mesi possiamo realizzarla”

COLICO – “L’amministrazione comunale uscente è stata negligente durante tutto il suo mandato, per due ragioni: ha affossato il progetto della giunta che l’ha preceduta e ha impiegato quasi l’intero mandato per comunicare un progetto fumoso che difficilmente sarà realizzato. Se anche ciò accadrà non ne vedremo la luce che dopo un 30 mesi, cioè alla metà del mandato della prossima amministrazione. È ridicolo che chi subentrerà nella gestione del comune si trovi a condividere un progetto che non è neppure stato scritto”.

Parole dure quelle messe nero su bianco in una nota da Colico di Tutti, lista di opposizione precedentemente alla guida della cittadina dell’Alto Lario e rivolte all’attuale amministrazione sul progetto della città della salute, recentemente tornato d’attualità.

“L’amministrazione Grega – sottolinea la minoranza – aveva lasciato una traccia robusta sia in termini progettuali, che di sede e di reperimento delle risorse per un immobile di 500 metri quadrati. La nostra proposta in questo momento è di avviare da subito una casa della salute nelle vecchie scuole e lasciare così il tempo alla buona progettazione in base ai desiderata della cittadinanza”.

Oggi la medicina del territorio è riunita come Medicina di Gruppo in una palazzina fronte lago, in zona pedonale, “con una logistica non ottimale per persone disabili. La zona è prima di aree di parcheggio” spiegano dalla minoranza.

Gli stessi medici avevano fatto i primi passi per traslocare verso un immobile più consono, il Comune ha posto un’alternativa sulla quale, nelle scorse settimane, si è trovato un accordo.

“La casa della salute non servirà tra 30 mesi – attacca l’opposizione – Serviva subito già negli anni 2011-16, quando l’Amministrazione Grega aveva steso il proprio progetto. Oggi siamo in ritardo su quel progetto di quasi 5 anni e a questo tempo dovremo sommare i futuri e fumosi 30 mesi. L’attuale Sindaco è stato inadempiente e totalmente disinteressato al problema, tant’è che i Medici di Medicina Generale si sono attivati nel giugno 2020 per una loro iniziativa”.

La proposta di ‘Colico di tutti’ è quella di utilizzare l’edificio delle ex scuole per avviare da subito il polo della salute.

“Riteniamo che sia indispensabile aprire una temporanea casa della salute nelle vecchie scuole. Il collocamento della Medicina Generale e del centro prelievi in questa sede può avvenire sei mesi da oggi e non tra speranzosi 2 anni e mezzo. La collocazione temporanea darebbe alla cittadinanza un servizio differente da quello odierno senza ostacolare alcun progetto definitivo. Siamo convinti che Colico non possa essere più presa in giro dalla politica, che agisce e programma solo seguendo propri vantaggi”.

“E’ evidente – concludono – che nel tempo la politica ha mostrato un disinteresse negligente nella tutela dei servizi sanitari. Noi vogliamo che una casa della salute abbia dei contenuti ben superiori a quelli che sono erogati ora nel territorio comunale, non deve essere la somma dell’esistente ma un plus. Le prestazioni non dovranno essere private, ma erogate nei normali canali del SSN”.

