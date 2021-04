La Comunità Montana dà il via libera per la realizzazione della nuova caserma di Colico

“Un passo importante, obiettivo rafforzamento della sicurezza del territorio”

COLICO – ”Un passo importante verso una nuova caserma dei carabinieri”. Lo affermano il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari e il sindaco di Colico Monica Gilardi, esprimendo grande soddisfazione per il voto unanime dell’assemblea dell’ente montano a favore dei provvedimenti assunti per dare il via al progetto di realizzazione della caserma dei carabinieri in Colico.

Il presidio di pubblica sicurezza Alto Lario /Valvarrone vede coinvolti non solo Colico ma anche i Comuni di Dervio, Valvarrone, Sueglio e Dorio: “E’ un progetto dal forte valore sovracomunale che si estende su un ampio territorio, caratterizzato dall’insediamento di importanti gruppi industriali e da un incremento della popolazione nel periodo estivo” spiegano da Comune e Comunità Montana.

Il progetto prevede la sottoscrizione di un accordo locale semplificato con Regione Lombardia e conseguenti cofinanziamenti da parte della stessa. Una realizzazione che “risponde in modo puntuale alle richieste di un rafforzamento in termini di sicurezza, controllo e presidio del territorio che provengono, da tempo, dalla cittadinanza – aggiungono il sindaco Gilardi e il presidente Canepari – Ancora una volta la necessità di far fronte alle criticità si traduce in una pari volontà a condividere un progetto di indiscutibile interesse pubblico”.