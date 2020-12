Colico, pace fatta tra medici e Comune: avanti con i nuovi ambulatori

Incontro chiarificatore tra amministrazione comunale e medici di famiglia

Trovata l’intesa sul progetto avanzato dal Comune per i nuovi ambulatori

COLICO – Dopo il duro scontro della scorsa settimana (vedi articolo) è arrivato il chiarimento tra medici di famiglia e Comune di Colico sulla realizzazione dei nuovi ambulatori in città: proficuo è stato il confronto dello scorso venerdì sulla progetto di realizzazione del centro medico in un immobile in centro proposto da un operatore privato.

I medici, dal conto loro, già da qualche mese si erano dati da fare su un analogo progetto in un’altra area del paese. Da qui il battibecco con l’amministrazione comunale che li ha sollecitati verso questa nuova iniziativa.

Il nuovo progetto avrebbe comunque “trovato l’assenso dei medici rispetto alla localizzazione centrale (Via Parravicini nell’area retrostante l’attuale parcheggio pubblico), la presenza di parcheggi, la metratura degli spazi oltre alla valutazione di un canone d’affitto calmierato – fanno sapere in un comunicato congiunto Comune e medici a seguito dell’incontro – L’amministrazione ha riconosciuto l’impegno profuso e la bontà della proposta dei medici volti alla ricerca di una soluzione ad una nuova sede”.

“I medici, pur rivendicando la legittimità della loro iniziativa, hanno accettato di procedere con la proposta del Comune e di collaborare in fase progettuale per renderla il più funzionale possibile. Durante l’incontro, pur nelle diversità delle rispettive posizioni, si è riusciti a discutere, mantenendo al centro l’interesse dei cittadini”.

“Il cronoprogramma sia dell’iter burocratico che della predisposizione del progetto, che terrà in debita considerazione ogni suggerimento tecnico sulle caratteristiche dell’immobile e sulle modalità di subentro, che i medici stessi forniranno – spiega il sindaco Monica Gilardi – perché l’opera si sviluppi compiutamente e rispondente alle esigenze della cittadinanza, al fine di concretizzare il futuro trasferimento”