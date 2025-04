Colico: Pasqua sul lungolago con la Festa di Primavera

Un viaggio tra tradizioni, sapori e divertimento per tutta la famiglia

Dal 19 al 21 aprile

COLICO – In occasione delle festività pasquali, Piazza Garibaldi a Colico si prepara ad accogliere la vivace e colorata “Festa di Primavera“, che si terrà dal 19 al 21 aprile, con orario continuato dalle 9 alle 19.

L’evento, organizzato in collaborazione con Confesercenti Bergamo e l’Associazione Noter de Berghem, e patrocinato dall’Amministrazione comunale, offrirà tre giorni di artigianato di qualità e divertimento, pensati per tutta la famiglia.

La piazza prenderà vita con ben 17 bancarelle provenienti da diverse regioni d’Italia, offrendo ai visitatori un affascinante viaggio tra sapori e tradizioni. Si potranno assaporare specialità tipiche siciliane, umbre, toscane, bergamasche, sarde e liguri, tra dolci artigianali, cioccolato pregiato, liquirizia, golose frittelle e il classico zucchero filato.

Ma la “Festa di Primavera” non sarà solo un’esperienza gastronomica: ci saranno anche bancarelle dedicate a giocattoli, abbigliamento tecnico per gli appassionati di outdoor e creazioni uniche degli hobbisti locali.

Durante le giornate di sabato 19 e lunedì 21 aprile, i bambini avranno l’opportunità di divertirsi trasformandosi nei loro personaggi preferiti grazie al truccabimbi, che sarà disponibile in alcuni momenti della giornata.

Domenica 20 e lunedì 21 aprile, invece, i protagonisti saranno i tradizionali giochi in legno del Mercante del Lago di Como, che verranno allestiti in piazza e resi disponibili per tutti dalle 9 alle 19.

Per scoprire la programmazione dei prossimi eventi a Colico, è possibile visitare il seguente sito www.visitcolico.it