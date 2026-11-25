Concluso l’intervento da 1,2 milioni di euro

“Ora si potrà attraversare il paese in sicurezza dalla SS36 fino al confine con Piantedo”

COLICO – Lavori conclusi per il progetto Brezza a Colico. Il nuovo collegamento ciclopedonale è stato realizzato e resta soltanto da completare l’installazione dei punti luce, ultimo intervento prima della conclusione definitiva dell’opera.

“Il progetto Brezza è ultimato, mancano soltanto i punti luce e poi ci siamo – spiega Giuseppe Marchetti, assessore ai Lavori pubblici, Decoro urbano e Manutenzione del territorio –. Parliamo di un investimento di circa 1 milione e 200 mila euro. Siamo partiti da via Vignolo e siamo arrivati fino a via Casello, raccordandoci a un tratto di marciapiede già realizzato alcuni anni fa. Con la realizzazione di quest’ultimo tratto sarà possibile percorrere Colico in sicurezza, dallo svincolo della Statale 36 fino al confine con Piantedo“, sottolinea Marchetti.

Quello appena ultimato è l’ultimo tassello di un percorso avviato diversi anni fa. Già nel 2020 il Comune aveva dato il via ai primi interventi lungo via Nazionale Sud, proseguiti con un secondo lotto finanziato nel 2021. Nel 2023 era stata invece affrontata la progettazione di uno dei punti più delicati del collegamento verso Piona, in corrispondenza della curva sulla Provinciale 72 nei pressi della stazione ferroviaria, dove si era reso necessario un accordo con un privato per arretrare un muro e ricavare lo spazio per la ciclopedonale. Negli anni successivi l’attenzione si è concentrata sul completamento dei tratti mancanti, anche attraverso l’acquisizione delle aree necessarie, fino ai lavori più recenti finanziati nell’ambito del progetto Brezza.

Lo scorso settembre, durante un incontro promosso dalla Provincia di Lecco per fare il punto sui cantieri, Colico figurava già tra i Comuni più avanti nell’attuazione del progetto. L’ultimazione dei lavori segna ora la conclusione della parte principale dell’intervento.

Il progetto Brezza

“Brezza sull’Adda” è un progetto di mobilità cicloturistica che punta a collegare progressivamente i Comuni della sponda orientale del Lago di Como. Il tratto tra Colico e Abbadia Lariana coinvolge sette amministrazioni comunali e prevede un investimento complessivo di oltre 14,6 milioni di euro, finanziato da Regione Lombardia e dagli enti locali, con il coordinamento della Provincia di Lecco. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti e creare un itinerario continuo, valorizzando anche le potenzialità turistiche del territorio.

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