Colico pronta a correre la sua prima Color Run

Sabato 26 agosto la manifestazione colorerà Colico di solidarietà

Il ricavato devoluto all’associazione Tinnamoreraidime APS

COLICO – Una corsa di 5 km non competitiva, con percorso adatto a tutti, anche a passeggini e carrozzine: questa sarà la prima edizione della Colico Color Run. Mai prima d’ora il paese aveva ospitato una simile iniziativa, che avrà un intento benefico a favore dell’associazione Tinnamoreradime APS. Centro logistico e operativo sarà il Palalegnone.

Ecco come sarà il programma della manifestazione:

• Dalle ore 15.00: iscrizioni e ritiro dei kit presso il Palalegnone dove ci saranno tante sorprese per i più piccoli

• Ore 16.00: musica con DJ

• Ore 17.30: partenza

• Ore 19.30: cena presso il Palalegnone

• Ore 21.00: musica con band tributo a Jovanotti

Al momento dell’iscrizione a tutti i partecipanti verrà consegnato un kit compreso di sacca, maglietta, una bustina di polvere colorata (certificata e non nociva per ambiente e persone) e una bottiglietta di acqua.

Al termine della gara, presso il Palalegnone, ad attendere i partecipanti ci sarà una gustosa cena a base di gnocchetti, salsiccia, patatine fritte e dolce, che sarà accompagnata da l’intrattenimento musicale con la band tributo a Jovanotti.

Il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza all’associazione Tinnamoreraidime APS, un’associazione no profit nata dalla volontà di alcuni genitori che hanno vissuto l’esperienza di avere un neonato prematuro o con problemi di varia natura ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale.

L’iscrizione all’evento è 15,00 euro dai 12 anni, 10 euro dai 7 agli 11 anni e da 0 a 6 anni gratis.

E’ oltretutto possibile fare una donazione libera direttamente all’associazione tramite

bonifico:

Intestatario: Tinnamoreraidime APS

IBAN: IT97L0832951610000000271655

Causale: Colico Color Run

Per rimanere aggiornati su eventuali cambi di programma e per qualsiasi informazione potete contattare l’Infopoint di Colico tutti i giorni dalle 9.00 – 13.00 e dalle 14.00 – 17.30 via mail a info@visitcolico.it o al numero 0341930930. Il punto informazioni è anche presente sui canali social Facebook e Instagram @VisitColico.