Colico. Questa domenica la Grande Festa delle Associazioni

Pieno di iniziative al Parco Cariboni

Durante la giornata non mancheranno i mercatini e il villaggio di Babbo Natale. Prevista nel pomeriggio l’accensione dell’albero

COLICO – Tutto pronto questa domenica 18 dicembre per la Grande Festa delle Associazioni a Colico. L’appuntamento al Parco Cariboni, dove dalle ore 10 saranno aperti i mercatini e il villaggio di Babbo Natale con gli Amici della Protezione Civile, senza far mancare divertimento sia per i bambini che per gli adulti con la palestra di arrampicata CAI Colico, lo stand del Motoclub Colico e i giochi con Croce Rossa Italiano – Comitato di Colico e ColicoDerviese.

Dalle ore 14 i bimbi potranno consegnare le letterine a Babbo Natale, allietati dagli elfi de La Corte del Drago – Rievocazioni Storiche, che porteranno giochi e animazione. La festa continuerà per tutta la giornata in compagnia degli artisti di strada Xmas Circus e con le canzoni del Coro Musica Viva. Alle ore 15.00 invece, al Palalegnone, merenda con il Gruppo Alpini Colico e baby dance con Passionedanza ASD, a cui seguirà l’accensione dell’albero di Natale al parco con le note del Corpo Musicale Villatico APS Colico.

Spazio anche ad alcuni appuntamenti culturali come la mostra ‘Dalle Coppelle alle Cappelle’ a cura del Comitato Italiano Femminile e alle ore 17, presso l’Auditorium Michele Ghisla, spettacolo ‘Una Luce per il Mattino’ con Teatroallosso e Coro Voci Bianche della Scuola sperimentale di musica Roberto Goitre – Colico.