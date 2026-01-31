Colico rende onore alla Polizia Locale: consegnati due encomi solenni

Durante il Consiglio Comunale del 29 gennaio premiati l’agente Lorenzo Simonetta e il comandante Edoardo Di Cesare

Celebrato l’intervento decisivo che ha portato alla cattura di un pericoloso ricercato

COLICO – Una serata destinata a rimanere nella memoria istituzionale della città. Giovedì 29 gennaio, nel corso della seduta del Consiglio comunale, l’Amministrazione di Colico ha conferito due encomi solenni ad altrettanti esponenti della Polizia Locale per un’operazione di particolare complessità che si è conclusa con l’arresto di un pericoloso latitante.

A ricevere il riconoscimento sono stati l’agente scelto Lorenzo Simonetta e il comandante dottor Edoardo Di Cesare, premiati per la professionalità, la lucidità operativa e il sangue freddo dimostrati in una situazione ad alto rischio. Un intervento che ha richiesto rapidità decisionale, coordinamento e grande senso di responsabilità, qualità che l’Amministrazione comunale ha voluto pubblicamente sottolineare davanti ai consiglieri e ai cittadini presenti.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato come l’azione condotta dagli uomini della Polizia Locale si sia svolta in un contesto delicato, nel quale ogni scelta poteva avere conseguenze rilevanti per la sicurezza pubblica. Proprio per questo motivo l’intervento è stato definito “di straordinario valore”, capace di coniugare efficacia investigativa e tutela dell’incolumità delle persone coinvolte.

L’arresto del latitante ha rappresentato l’esito di un lavoro accurato, condotto con determinazione e spirito di servizio, e ha confermato il ruolo fondamentale che la Polizia Locale svolge quotidianamente sul territorio, spesso in situazioni che vanno ben oltre la normale attività di controllo e presidio.

A nome dell’intera comunità colichese, l’Amministrazione comunale ha espresso profonda riconoscenza nei confronti dei due agenti, sottolineando come il loro operato rappresenti un esempio concreto di dedizione al servizio pubblico.

Parole di stima e gratitudine hanno accompagnato la consegna degli encomi, rimarcando l’importanza di valorizzare chi, con il proprio lavoro, contribuisce ogni giorno a garantire sicurezza, ordine e serenità ai cittadini. Un messaggio chiaro: la professionalità e il coraggio non passano inosservati e meritano di essere riconosciuti anche in sedi ufficiali come quella consiliare.

Il conferimento degli encomi solenni assume anche un significato più ampio, diventando un segnale di fiducia verso le forze di polizia locali e verso il sistema di sicurezza del territorio. In un periodo in cui le sfide per l’ordine pubblico sono sempre più complesse, episodi come questo rafforzano il legame tra istituzioni e cittadini, mostrando come l’impegno quotidiano possa tradursi in risultati concreti.

L’operazione che ha portato all’arresto del latitante e il riconoscimento pubblico ai suoi protagonisti raccontano una Polizia Locale attenta, preparata e pronta ad affrontare anche le situazioni più difficili.

Colico, con questo gesto solenne, ha voluto dire grazie a chi veglia sulla città: “siete un orgoglio per la nostra comunità”, il messaggio che ha accompagnato la serata e che sintetizza lo spirito di un encomio destinato a restare come esempio e punto di riferimento per il futuro.