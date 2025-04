“Colico resta a Lecco”, nasce il comitato cittadino

Il comitato Colico Resta a Lecco è formato da quattordici cittadini attivi e partecipi

La coordinatrice Silvia Paroli: “Riteniamo che Colico sia legato alla Provincia di Lecco per molteplici aspetti”

COLICO – E’ stato costituito il Comitato cittadino “Colico Resta a Lecco” contrario alla proposta di passaggio del Comune di Colico dalla Provincia di Lecco a quella di Sondrio. “Dopo il recente incontro pubblico, con il quale il comitato promotore ha iniziato la propria attività, ci siamo velocemente organizzati per contrastare la proposta di un passaggio alla Provincia di Sondrio e per rappresentare i numerosi colichesi, che non percepiscono la necessità di un cambiamento, non lo condividono e soprattutto vorrebbero che una questione importante come il cambio provincia fosse affrontata con maggiore rigore, sia nell’analisi oggettiva dei pro e dei contro,senza interpretazioni di parte, sia nelle modalità di espressione democratica dei cittadini, che non possono essere ridotte ad una raccolta firme poco regolamentata” spiega Silvia Paroli, coordinatrice.

Il comitato Colico Resta a Lecco è formato da quattordici cittadini attivi e partecipi, nonché da numerosi sostenitori esterni. Il comitato è aperto a chiunque voglia in seguito farne parte, infatti si stanno già aggiungendo altri membri.

La coordinatrice è Silvia Paroli, che ha un ruolo anche in Consiglio Comunale come consigliera di minoranza, ed è supportata da un direttivo, denominato comitato organizzativo, composto da Gabriella Rossi, Carmen Piva e Tommaso Pandiani, quest’ultimo responsabile anche della comunicazione social Facebook ed Instagram di Colico Resta a Lecco. Tutta la documentazione relativa al comitato è stata depositata in Comune.

“Riteniamo che Colico sia legato alla Provincia di Lecco per molteplici aspetti: innanzitutto per cultura e radici storiche (siamo laghee, come si sente spesso ripetere in paese) e per oggettiva appartenenza geografica, poiché siamo sul Lago di Como e non in Valtellina! Inoltre, Colico fa parte della Conferenza dei Comuni del Lario Orientale, di cui la Sindaca di Colico è addirittura Presidente, proprio perché con il ramo orientale del lago si condividono interessi, obiettivi, problematiche e da sempre sono state create sinergie comuni. Tra i motivi di appartenenza alla Provincia di Lecco, ricopre un posto primario anche lo sviluppo economico di Colico, con un importante tessuto imprenditoriale, in perfetta continuità con l’elevata produttività industriale lecchese, molto superiore a quella della Provincia di Sondrio. Anche il turismo è in forte sviluppo, proprio perché legato al lago e la Camera di Commercio Como-Lecco ha già chiarito che il passaggio ad un’altra Camera di Commercio, comporterebbe l’impossibilità di utilizzare il brand internazionale “Lago Di Como”. Inoltre, i servizi della Provincia di Lecco, come sanità e scuola, sono di alta qualità e tra i migliori nelle classifiche di performance regionali e nazionali”.

“Condividiamo l’Ordine del Giorno di contrarietà al passaggio di Colico in Provincia di Sondrio, che il Consiglio Provinciale di Lecco ha recentemente approvato all’unanimità, anche con il sostegno di tutti gli ex Presidenti della Provincia di Lecco e dell’ultimo Presidente della Provincia di Como prima della creazione di quella di Lecco, il colichese Luciano Bettiga. Abbiamo apprezzato le numerose argomentazioni approfondite e documentate richiamate nel documento e ringraziamo per la presa di posizione ferma e chiara la Presidente Hoffman, tutti i Consiglieri e gli ex Presidenti e ci auguriamo che le interlocuzioni che la Presidente Hoffman si è impegnata ad avviare con l’Amministrazione Comunale di Colico e con il Comitato Promotore portino ad una soluzione positiva, nell’interesse di tutti i colichesi”.