Colico. Rinnovata la casetta dell’acqua di viale Padania

Miglioramenti da parte di Lario Reti Holding

COLICO – Nell’ambito del progetto Acqua ControCorrente, volto a promuovere il consumo di acqua di rete e a ridurre l’uso di plastica monouso, Lario Reti Holding ha avviato l’aggiornamento tecnologico e l’espansione del parco delle casette dell’acqua sotto la propria gestione.

La casetta è stata rinnovata da Lario Reti Holding, che ha provveduto all’acquisto e all’installazione dell’impianto e si occuperà della gestione completa, coprendo integralmente anche i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

“La casetta dell’acqua in viale Padania, completamente rinnovata, rappresenta la conferma di un percorso concreto, reso possibile grazie all’adesione del Comune al progetto Acqua ControCorrente e alla proficua collaborazione con Lario Reti Holding, che ha curato l’intervento sia sul piano tecnologico sia gestionale” dichiara Monica Gilardi, sindaco di Colico.

“L’obiettivo principale è offrire un servizio uniforme su tutto il territorio comunale. Continueremo a promuovere con convinzione il consumo di acqua potabile erogata da queste strutture, nella consapevolezza che scelte quotidiane semplici e responsabili, come ridurre l’uso di bottiglie in plastica monouso, producono effetti concreti e positivi sia sull’ambiente sia sulla qualità della vita” aggiunge Gilardi.

L’acqua erogata è buona, sicura e controllata: proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta a rigorosi controlli di qualità dal Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. All’interno del macchinario, l’acqua viene filtrata con carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile sia refrigerata sia gassata.

In particolare, a partire dal giorno mese anno, la casetta dell’acqua di viale Padania in Comune di Colico sarà dotata di innovativi sistemi tecnologici, che consentiranno una miglior gestione dell’impianto stesso, anche da remoto, da parte di Lario Reti Holding.

L’acqua sarà erogata al costo di 0,05 euro al litro, senza l’uso di contanti, esclusivamente tramite una tessera dedicata, ricaricabile presso il totem elettronico situato in piazza V Alpini.

Si tratta della seconda casetta installata da Lario Reti Holding a Colico, dopo quella di via al Fossato; entrambe le strutture funzionano tramite la tessera erogata dal totem.