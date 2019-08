Colico, riqualificata e riaperta l’area raccolta rifiuti per i non residenti

Da lunedì a Colico accessibile il nuovo servizio dedicato ai non residenti in paese, contribuenti Tari

“Dedicata a chi, soggiornando a Colico, non riesce a conferire i rifiuti secondo il calendario”

COLICO – E’ stata riaperta lunedì, in via sperimentale, l’area raccolta rifiuti di Via Pontile a Colico.

“E’ dedicata a chi, soggiornando in Colico, non riesce a conferire i propri rifiuti secondo il calendario di raccolta porta a porta – spiega il sindaco Monica Gilardi – Si tratta di area ben organizzata, illuminata , videosorvegliata e con un facile accesso, tramite tessera sanitaria o Qr Code. Un intervento utile, realizzato in poco tempo, che garantisce un servizio indispensabile ai non residenti”.

L’accesso (24h) è destinato ai contribuenti Tari non residenti, intestatari di utenza domestica nel territorio comunale, e garantito attraverso la Carta nazionale dei servizi- Tessera sanitaria.

Nell’area ecologica è possibile conferire il sacco viola, umido, carta e cartone, vetro e indifferenziato. Resta comunque attivo il servizio di raccolta porta a porta.

“Sono certa – conclude il sindaco – che lo spazio completamente rinnovato trovera’ il consenso di molti cittadini, che amano il nostro bel territorio, e lo rispettano non abbandonando i propri rifiuti lungo le strade o negli alvei dei torrenti”.

Multe per chi non rispetterà la corretta collocazione dei rifiuti: 100 euro di sanzione se diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati, e 250 euro di multa se i rifiuti saranno esposti di fuori dei luoghi previsti