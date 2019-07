Colico, si demolisce l’ex Cariboni. Riqualificazione nel segno del turismo

Al via da oggi, lunedì, l’intervento di demolizione del fabbricato

L’area sarà riqualificata con strutture dedicate a turisti e cicloturisti

COLICO – “E’ il primo passo fondamentale per restituire ai cittadini e ai turisti un’area di pregio a servizio del futuro sviluppo del territorio dell’alto lago” il sindaco Monica Gilardi annuncia con queste parole le operazioni di demolizione dell’area ex Cariboni a Colico.

E’ un momento atteso da anni e reso possibile dalla recente acquisizione dell’area da parte del Comune per circa 1,3 milioni di euro, con il contributo di 350 mila euro da parte della Comunità Montana, di cui la metà a fondo perduto e 175 mila euro di finanziamento a tasso zero.

Rispettato il cronoprogramma, l’intervento avrà una durata di circa 7 giorni. Sparito il vecchio rudere si aprirà la seconda fase, quella della riqualificazione dell’area.

La progettazione è già stata affidata alla società Weproject e a giugno lo studio di fattibilità era stato presentato in un incontro pubblico con la cittadinanza. Il progetto prevede la realizzazione di un infopoint, di una ciclo officina per il bike sharing, parcheggi, un bar chiosco, il tutto immerso in un’area verde.

“E’ un intervento che punta a riqualificare l’area con servizi di supporto al turismo, non in un’ottica comunale ma, vista la centralità di Colico, di interconnessione con gli altri comuni dell’alto lago.

L’operazione è infatti parte della Strategia ’area interna Alto Lago di Como e Valli del Lario, si sviluppa a cavallo tra le province di Como e di Lecco, che punta allo sviluppo turistico e valorizzazione dei comuni aderenti all’iniziativa.