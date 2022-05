La minoranza “Colico di Tutti” riapre la questione in Consiglio

L’assessore Marchetti risponde: “Costi troppo elevati e mancano i requisiti per candidarci ai finanziamenti del PNRR”

COLICO – Durante il Consiglio comunale di mercoledì si è discusso dell’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza “Colico di Tutti”, riguardante la possibilità di costruire una piscina pubblica coperta nella cittadina lariana.

“La nostra interpellanza è finalizzata ad evidenziare la mancanza di servizi sportivi all’interno del nostro Comune; la realizzazione della piscina andrebbe ad implementare i servizi pubblici e sarebbe certamente un’attrattiva di notevole pregio, considerato anche l’elevato afflusso turistico di Colico” spiega Alessandro Bertolini, capogruppo della minoranza.

L’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Marchetti replica: “I costi di manutenzione di un’opera di tale portata sarebbero eccessivi, e in ogni caso Colico non possiede i requisiti specifici previsti dal Pnrr per la costruzione di piscine comunali”.

Se fosse stato possibile candidarsi ai finanziamenti previsti dal piano nazionale di resilienza avrebbe permesso al Comune di ottenere preziosi contributi da poter investire nell’opera. Si infrangono così le speranze di molti colichesi che, almeno per il momento, dovranno rinunciare al sogno della piscina comunale.