Colico: successo per la rievocazione storica al Forte Montecchio Nord

Ieri, sabato, la riapertura del Forte Montecchio Nord al pubblico

In tanti alla rievocazione storica messa in scena dal gruppo Cavalieri del Fango

COLICO – Suggestione e interesse per la rievocazione storica andata in scena ieri, sabato 11 marzo, al Forte Montecchio Nord in occasione della riapertura al pubblico della batteria corazzata del primo conflitto mondiale meglio conservata d’Europa.

In molti non hanno voluto perdersi la rievocazione messa in scena dal gruppo Cavalieri del Fango, in grado di catapultare gli spettatori indietro di oltre ottant’anni, nel 1940 con la riproposizione di scene vita quotidiana della guarnigione e l’arredamento ad hoc dei vari locali.