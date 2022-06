Tre diversi percorsi turistici per tutte le esigenze sono ora a portata di click

Gli insegnanti della Galilei: “S iamo riusciti a trasmettere ai ragazzi ciò che di storico, artistico e naturalistico offre Colico e loro hanno saputo concretizzarlo”

COLICO – “Il progetto ci ha permesso di scoprire nuovi aspetti del nostro territorio: lo studio e la progettazione sono stati impegnativi ma il risultato ripaga ogni sforzo”, con queste parole i ragazzi di terza media dell‘istituto Galileo Galiei di Colico raccontano il percorso che li ha tenuti impegnati durante questi mesi e che ha portato alla realizzazione di itinerari turistici che hanno sviluppato insieme ai loro insegnanti.

Martedì si è svolta l’inaugurazione della ‘app’ presso l’auditorium Comunale che si è conclusa con il caricamento online dei percorsi creati dai ragazzi, le cui mappe illustrative, realizzate grazie al patrocinio del comune di Colico e alla Pro Loco, saranno disponibili presso l’infopoint.

L’iniziativa ha previsto la pianificazione di tre itinerari turistici audio-guidati all’interno del comune di Colico, i quali sono poi stati caricati dagli studenti della classe quarta indirizzo informatica dell’istituto Marco polo, all’interno dell’applicazione ‘izi.TRAVEL’.

La prima passeggiata proposta parte da Fontanedo, e passando per la torre dell’antico borgo, si conclude presso la località di San Rocco. L’itinerario “Di frazione in frazione” conduce invece alle principali chiese del Comune, localizzate nei centri storici delle rispettive frazioni, di cui sono stati approfonditi anche gli aspetti naturalistici e morfologici del territorio.

Un percorso fra storia e natura è infine previsto dal terzo itinerario, il quale propone una camminata fra i Forti militari di Colico (Fuentes e Montecchio) e la riserva naturale del Pian Di Spagna.

I ragazzi hanno concluso sottolineando che “nel proprio paese ciascuno di noi trova le proprie radici ed è importante imparare ad amare sin da bambini i luoghi in cui cresceremo“. Gli insegnanti aggiungono: “E’ importante che a scuola si realizzino progetti concreti in cui i ragazzi possano applicare ciò che viene studiato in classe. Questo favorisce l’acquisizione e lo sviluppo di competenze che serviranno loro per il futuro”.

Dopo due anni di pandemia che hanno portato ad uno stop forzato di gran parte dei progetti, il bilancio di fine anno dell’istituto Galileo Galiei è dunque più che positivo.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare a numerose iniziative fra cui il “Torneo Debate” e la rappresentazione teatrale “Al di là del ponte”, uno dei tanti contributi presentati dalle classi in occasione del progetto più ampio “Giornata della Memoria” incentrato sul tema dell’Olocausto, che ha portato due professoresse fino a Gerusalemme allo Yad Vashem, per rendere omaggio alla memoria della famiglia Della Nave, protagonista del libro da cui è stato tratto lo spettacolo.

Qui di seguito i link per accedere direttamente ai tre itinerari:

https://izi.travel/browse/2b948361-d2a3-4d6c-ba73-c17d87a25ec0?lang=it

https://izi.travel/browse/c3ffedcb-5e05-4f6b-ac93-4f03cc43cd7a?lang=it

https://izi.travel/browse/b64b5039-3916-4448-b6b5-981aaa472c98?lang=it