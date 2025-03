Colico, una giornata di festa e consapevolezza per l’autismo

Domenica 6 aprile a Colico un evento aperto a tutti per sensibilizzare sul tema dell’autismo

Open Cascina sarà il cuore di una festa dedicata all’autismo, con il coinvolgimento di cooperative, associazioni e istituzioni locali

COLICO – Un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, della creatività e della partecipazione. Domenica 6 aprile, l’Agriturismo Open Cascina di Colico ospiterà un evento speciale in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Dalle 14:00 alle 18:00, adulti e bambini potranno prendere parte a laboratori gratuiti e attività pensate per avvicinare le persone al tema dell’autismo attraverso il gioco, la condivisione e l’esperienza diretta.

L’evento si aprirà con un momento istituzionale dedicato alla presentazione dei risultati del progetto “Luoghi che diventano Ambienti”, promosso dagli Ambiti territoriali di Bellano e Lecco insieme a Impresa Sociale Girasole. Questo progetto, attivo dal 2023 al 2025, ha lavorato per trasformare scuole, spazi pubblici e attività commerciali in ambienti inclusivi e accoglienti. All’incontro parteciperanno i referenti di Impresa Sociale Girasole, i rappresentanti degli Ambiti territoriali di Lecco e Bellano, ASST Lecco e La Nostra Famiglia.

Dopo la presentazione, partiranno le numerose attività organizzate dalle associazioni e cooperative del territorio. Tra le proposte, un laboratorio di cucina per la preparazione di crostate con la Coop. Larius e un’attività di pet therapy con gli asini a cura di Quel Raglio del Lago di Como. Per i più piccoli, Illumina di Blu Valsassina organizzerà momenti di trucca bimbi e travestimenti, mentre Il Tarlo e la Coop. Le Grigne proporranno giochi in legno della tradizione. Gli appassionati di teatro potranno partecipare al laboratorio della Coop. Le Betulle e dell’Associazione TRAMM, e non mancherà una dimostrazione di karate con l’associazione Dinamic Karate Lecco.

La Vecchia Quercia, in collaborazione con il CAI Strada Storta, offrirà letture animate e passeggiate nella natura. Per gli adulti, la Casa di Quartiere Laorca Lab e APS LaorcaLab proporranno un laboratorio di stampa e personalizzazione di magliette. Inoltre, sarà possibile acquistare libri dedicati all’autismo grazie alla Libreria Mascari5 di Lecco.

L’evento si concluderà con un aperitivo, un’occasione perfetta per condividere le esperienze vissute durante la giornata.

“Questo momento è un’opportunità preziosa per costruire spazi di incontro tra persone, famiglie, operatori e comunità – sottolinea Roberta Rigamonti, coordinatrice del progetto per Impresa Sociale Girasole – L’obiettivo è quello di trasformare i luoghi in veri ambienti di opportunità e crescita per tutti. Solo attraverso il dialogo e la partecipazione attiva possiamo rendere i territori più inclusivi e accessibili, valorizzando le capacità e le esperienze di ogni persona”.

L’iniziativa è parte del progetto “Luoghi che diventano ambienti…di opportunità, di incontro, di promozione sociale, di vita” e rientra nell’ambito della DGR 7504/2022 “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità – Legge 21/05/2021 n.69” di Regione Lombardia.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a domenica 13 aprile.