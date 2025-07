Colico. Una nuova rotonda sorgerà sulla SP72, approvato il progetto di fattibilità

Sarà collocata in Via Nazionale, all’incrocio tra Via Villatico e Via Mazzini

L’intervento, che richiederà un investimento di oltre 600 mila euro, cruciale per la sicurezza stradale

COLICO – Una nuova rotonda sorgerà in via Nazionale a Colico, lungo la SP72, all’incrocio con Via Villatico e Via Mazzini. Approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica.

L’intervento, di importanza strategica per la sicurezza stradale di automobilisti, ciclisti e pedoni, prevede un investimento complessivo di 630 mila euro. A contribuire al finanziamento dell’opera contribuirà principalmente il Comune di Colico con fondi propri pari a 430 mila euro, più l’importo di 200 mila euro stanziato dalla Provincia di Lecco nell’ambito del piano “Aree interne dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario”.

I prossimi step vedranno la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di avviare al più presto la gara d’appalto e quindi l’effettiva realizzazione dell’opera.