“ColoriamoMandello” in una pagina disegni, desideri e speranze dei più piccoli

A Mandello attivata la pagina Facebook per condividere disegni e lavoretti

Colori ed emozioni nei giorni più difficili per l’epidemia di Coronavirus

MANDELLO – Disegnare, colorare, scrivere… un modo per esternare i propri sentimenti in questo momento così complicato e di evidente preoccupazione, per i più piccoli ma non solo. In questi giorni tante sono state le dimostrazioni e i fogli colorati, esposti alle porte, balconi e finestre per dare un segnale di positività e di vicinanza. Per questo il Comune di Mandello ha deciso di aprire uno spazio, una pagina Facebook, per raccoglierli.

“ColoriamoMandello” è la ‘finestra’ (clicca qui) aperta dall’amministrazione comunale per ospitare disegni e lavoretti. Non solo: il Comune ha aperto una seconda pagina, scriviamoMandello, su idea della consigliera comunale Grazia Scurria.

“Mettiamoci davanti al pc o, meglio, a un foglio di carta e scriviamo i nostri pensieri, la nostre speranze, le nostre paure, i nostri desideri. Mettiamoli sulla carta, tiriamo fuori tutte le nostre emozioni. Scrivere aiuta a vederci dentro, senza vergogna e con assoluta sincerità”.

“Quando tutto sarà finito – prosegue la consigliera – troveremo il modo di raccogliere i nostri scritti che diranno come la nostra comunità ha affrontato questa crisi, come ha generato gesti buoni, positivi, di aiuto l’uno per l’altro. Fatelo, per favore. A me piacerebbe che restasse per i più piccoli ma anche per tutti noi una testimonianza del nostro paese: unica come è una la nostra comunità e diversa come siamo diversi noi cittadini che la formiamo. Tutta l’amministrazione condivide questa idea!”

Oltre alla pagina Facebook, sarà possibile inviare gli scritti a cultura@mandellolario.it e, terminati i limiti dettati dai decreti governativi, sarà messa a disposizione un contenitore dove imbucare il proprio scritto presso la nostra biblioteca!