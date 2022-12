Commercianti ‘Aperti per le feste’: è già Natale a Mandello

Atmosfera natalizia alle porte nelle attività mandellesi

Già da questo fine settimana, 3 e 4 dicembre, negozi aperti fino all’arrivo delle feste. È già successo per la distribuzione dei bollini legati alla lotteria

MANDELLO – Dicembre è arrivato, e con lui stanno per cominciare le tantissime iniziative programmate per il Natale. A Mandello i commercianti, già attivi nella distribuzione dei bollini per la tradizionale lotteria, staranno ‘Aperti per le feste’, diventando parte viva dell’atmosfera natalizia e contribuendo a incrementarla.

“Già da questo fine settimana, 3 e 4 dicembre, numerose attività saranno aperte – spiega l’assessore al Turismo Silvia Nessi – e continueranno a esserlo ininterrottamente fino alle feste. C’è una grande voglia da parte di tutti di aprire le porte dei propri negozi all’atmosfera natalizia. Mi piace molto e mi riempie di orgoglio questa collaborazione attiva da parte degli esercizi commercianti: è la testimonianza che stiamo tutti cercando di dare il nostro meglio e soprattutto lo stiamo facendo tutti insieme.”. L’iniziativa è proposta sulla falsariga di quella già attuata in estate dal nome ‘Aperti per ferie’.

Anche la distribuzione dei bollini in ottica lotteria, avviata il 19 novembre, sta andando a gonfie vele, tanto che molti commercianti hanno già richiesto una seconda fornitura di tessere e bollini. ‘Magico Natale 2022’ si aprirà con due eventi dedicati ai bambini: il laboratorio creativo ‘Tra la foresta e il Natale’ e il concorso di disegno su strada ‘Piccoli madonnari’.

“Questi due appuntamenti – prosegue l’assessore – daranno l’avvio a una serie di manifestazioni davvero imperdibile con spettacoli, musica e momenti di gioco davvero per tutti. C’è grande attesa anche per il trenino che circolerà per le vie del paese, con a bordo Babbo Natale, per la gioia dei bambini e per gli spettacoli dedicati ai più piccini”.

Di seguito l’elenco con tutti gli esercizi commerciali aderenti.